En el 2004 en medio del rodaje ‘Mr. y Mrs. Smith’ los actores Brad Pitt y Angelina Jolie se conocieron y comenzaron un romance, que se convirtió en el centro de la polémica, ya que él decidió romper su matrimonio con Jennifer Aniston para estar con su coestrella de la cinta.

La pareja se casó diez años después en Francia. El matrimonio realizado el 23 de agosto del 2014, no duraría mucho, ya que en septiembre del 2016 ella solicitó el divorcio. En medio del proceso legal, que duró un total de ocho años, ya que el divorcio fue firmado hasta el 2024, la pareja se enfrentó en otro litigio que sacó a la luz eventos de violencia doméstica.

El origen de la pelea de Brad Pitt y Angelina Jolie

El 3 de junio del 2022, Brad la demandó acusándola de venta ilegal de su parte en la bodega de vinos ubicada en el Sur de Francia Château Miraval. Según el actor, la actriz no tuvo mayor trabajo en ese negocio, en cambio, él habría trabajado arduamente en su prosperidad durante años.

Por ello, habrían convenido, al momento de separarse, que no vendería su parte a menos que él estuviera de acuerdo, pero, aseguró él, ella quiso perjudicarlo y negoció la venta sin consultárselo. Pitt alegó que ignoraba que ella estuviera haciendo tal transacción y que la realizó con la única intención de hacerle daño.

El actor argumentó que Jolie se aprovechó de que ‘Miraval se convirtió en su proyecto apasionante’ para él, convirtiéndose en uno de los productores de vino rosé ​​más famosos en el mundo.

Según la demanda, Jolie vendió su parte en la empresa familiar en octubre de 2021, sin el consentimiento de Pitt, a ‘Tenute del Mondo’, que en ese momento estaba ‘decidida a tomar el control de Miraval’, algo que Pitt quería evitar.

Angelina respondió con una contra demanda. “La demanda del Sr. Pitt contra la Sra. Jolie está llena de narraciones falsas, y la verdad sobre la situación aún no se ha hecho pública. Después de los eventos que llevaron al divorcio de la Sra. Jolie y los años que dedicó al cuidado de sus hijos, la Sra. Jolie y los niños no pudieron regresar a la propiedad, y ella ha tomado la difícil decisión de vender su parte del negocio”, dijo su representante legal a la revista People en ese momento.

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“Después de hacerle varias ofertas a su exmarido, y sabiendo que el negocio lo heredarían sus hijos, encontró un socio comercial con experiencia en esta industria”, explicó el comunicado del 2022.

El abogado aseguró en aquel entonces que ella realizó el negocio “legalmente” y era "triste que después de cerrar el negocio de manera legal y adecuada, el Sr. Pitt presente varias demandas en su contra”. Negó que hubiera un acuerdo en el que ella no pudiera vender.

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La violencia doméstica que salió a la luz en el litigio Pitt-Jolie

La batalla legal que libraron los artistas por este lugar derivó en fuertes acusaciones contra el actor que fue señalado de comportamiento abusivo no solo hacia su entonces esposa, sino hacia algunos de sus hijos.

En medio del litigio, salió a la luz la acusación de Jolie sobre violencia de Pitt en un avión privado en el 2016 donde iban también los hijos del actor. La actriz reveló que durante un vuelo de Francia a Estados Unidos, Brad, en estado de ebriedad, la tomó con violencia por la cabeza y la empujó contra una pared de la aeronave. Aseguró además Pitt se lanzó sobre uno de los hijos de la pareja, echó cerveza sobre Jolie y los niños, quienes intentaban dormir.

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La defensa de la actriz acusó al actor de “intentar utilizar Château Miraval como medida de presión para coaccionar a Jolie a fin de que guardara silencio sobre su comportamiento".

En noviembre de 2024, un juez consideró que los argumentos de Pitt eran sólidos y no le dio la razón a Angelina. El caso siguió.

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Ahora, cuatro años después la pareja habría llegado a un acuerdo según se difundió este miércoles 25 de noviembre en medios estadounidenses.

"Hemos llegado a un acuerdo extrajudicial en beneficio de nuestra familia y no haremos más comentarios al respecto", declararon los representantes de Jolie y Pitt en un comunicado.

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La bodega en cuestión fue adquirida en 2008 por 45 millones de euros, con su correspondiente mansión. Fue en esta misma propiedad donde los actores se casaron y convivieron junto a sus seis hijos. En la demanda Pitt exigía 35 millones de dólares por daños.

El enfrentamiento de los actores se constituye en uno de los divorcios más conflictivos y largos que se haya visto en Hollywood. Los desencuentros de la pareja llegaron a tal nivel que los hijos que tuvieron, han ido optando por eliminar el apellido Pitt de su nombre una vez cumplen los 18 años. Así lo han hecho hasta el momento Shiloh, Maddox, Zahara y Vivienne.

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