Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universe, fue sentenciada a dos años de prisión

Anne Jakrajutatip es una reconocida empresaria tailandesa y una figura destacada en la industria del entretenimiento. Obtuvo reconocimiento internacional como copropietaria de la Organización Miss Universo y fundadora de JKN Global Group, una empresa de producción y distribución multimedia con alcance global. Su trayectoria como ejecutiva y su visibilidad como mujer transgénero en el mundo empresarial la han convertido en un símbolo de inclusión y liderazgo, no solo en Asia, sino en todo el mundo.

¿Qué pasó con Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universe?

Su vida tuvo un giro cuando se vio envuelta en una controversia legal cuando un inversionista llamado Raveewat Maschamadol, un cirujano plástico presentó una denuncia. En ella, alegaba que ella y su empresa, JKN Global Group, habían actuado de manera engañosa para convencerlo de comprar bonos corporativos de la compañía.

BANGKOK (Thailand), 13/03/2025.- The CEO of Miss Universe Organization, Anne Jakrajutatip (C), next to the President of Miss Universe Organization, Raul Rocha Cantu (L), and the CEO of Miss Grand International Public Company Limited and President of Miss Universe Thailand 2025, Nawat Itsaragrisil (R), talk to media during a press conference to announce Thailand's hosting of the Miss Universe 2025 competition, in Bangkok, Thailand, 13 March 2025. Thailand is set to host the final competition of the beauty pageant Miss Universe 2025 on 21 November. (Tailandia) EFE/EPA/NARONG SANGNAK Fotografía por: NARONG SANGNAK

Según la denuncia, entre julio y agosto de 2023, se le habría proporcionado información manipulada o se habrían omitido detalles sobre la situación financiera de JKN, ocultándole que la empresa estaba enfrentando serias dificultades de liquidez y que no podría cumplir con los pagos de los bonos que se le ofrecían. Después de la denuncia, Jakrajutatip se enfrentó a cargos por fraude y por ocultar información financiera importante.

Durante el proceso, fue liberada bajo fianza en 2023, pero en noviembre de 2025 no se presentó a una audiencia crucial sobre el caso en el Tribunal Penal del Distrito Sur de Bangkok. La corte interpretó su ausencia como un intento de evadir la justicia, lo que llevó a que se emitiera una orden de arresto en su contra. Desde entonces, medios internacionales han informado que Jakrajutatip podría haber dejado Tailandia y estar prófuga, con rumores no confirmados de que se ha refugiado en México. Ahora, el Tribunal Penal de Bangkok la condenó a dos años de prisión efectiva, sin posibilidad de suspensión, tras hallarla culpable de fraude financiero. Además, las autoridades de Tailandia ordenaron el congelamiento de sus cuentas bancarias y activos.

La empresaria tailandesa y su hermana, Pimuma Jakrajutatip, ya habían sido mencionadas en procesos administrativos por supuesta manipulación de informes financieros y por no actualizar los registros contables correspondientes a 2023 y los primeros meses de 2024.