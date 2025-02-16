Antonio Banderas cumple 65 años: películas, premios y legado

El actor y director español Antonio Banderas cumple hoy 65 años, consolidado como una de las figuras más emblemáticas del cine internacional y uno de los rostros españoles más reconocidos en Hollywood. Nacido el 10 de agosto de 1960 en Málaga, Banderas ha forjado una trayectoria que combina talento, versatilidad y una inconfundible presencia en pantalla.

“Hoy cumplo 65 años y me detengo un instante para dedicarle una sonrisa al camino recorrido, abandonarme agradecido a mi presente y, desafiando a las matemáticas y al paso del tiempo, felicitarme por seguir siendo joven”, escribió el actor en una publicación de Instagram.

La carrera de Antonio Banderas

Su carrera comenzó en la década de 1980 bajo la dirección de Pedro Almodóvar, con películas como Laberinto de pasiones y ¡Átame!, que lo posicionaron como un actor revelación en el cine español. El salto internacional llegó en los años 90, cuando debutó en Hollywood con títulos como Los Reyes del Mambo (1992) y Philadelphia (1993). Su fama creció con papeles protagónicos en superproducciones como La máscara del Zorro (1998), Desperado (1995) y El guerrero número 13 (1999).

En el ámbito de la animación, Banderas dejó huella como la voz del Gato con Botas en la saga Shrek y en sus películas derivadas, personaje que se convirtió en un ícono para varias generaciones. También ha demostrado su faceta como director con filmes como Locos en Alabama (1999) y El camino de los ingleses (2006).

A lo largo de su carrera, ha sido nominado y premiado en múltiples festivales y galardones internacionales. Entre sus reconocimientos más destacados está la nominación al Óscar por Dolor y gloria (2019), dirigida por Almodóvar, papel que le valió el premio a Mejor Actor en el Festival de Cannes.

Últimos proyectos

En los últimos años, Banderas ha alternado entre producciones de Hollywood y proyectos en España, incluyendo su compromiso con el Teatro del Soho CaixaBank en Málaga, su ciudad natal, donde impulsa obras y musicales.

En una entrevista reciente, el actor declaró que no se ve “en el final de su carrera”, y que sigue motivado por nuevos retos creativos. “Mientras me sigan apasionando las historias y los personajes, seguiré adelante”, afirmó.

Con seis décadas de vida dedicadas al cine, Antonio Banderas celebra su 65.º cumpleaños con la misma energía que lo llevó de las calles de Málaga a las alfombras rojas de Hollywood, manteniendo intacta su capacidad de reinventarse y enamorar al público.