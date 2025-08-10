Antonio de la Rúa y Shakira estarían reconciliados. Imágenes

Shakira y Gerard Piqué rompieron hace ya más de tres años, y por aquel tiempo, nadie hubiera anticipado que era posible que ella volviera a hablar con Antonio de la Rúa, su pareja antes del español.

Había razones de sobra para pensar así. De un lado, Antonio era el novio que Shakira había tenido por diez años y a quien dejó cuando conoció, en tiempos del mundial de fútbol, a Piqué, cuando este evento fue en Sudáfrica en el 2010. De otro, de la Rúa la demandó reclamándole parte de la fortuna, ya que consideró que él le ayudó a amasarla, cuando fue su representante.

Un tribunal de Nueva York le dio la razón a Shakira y el argentino se fue sin dinero. En la siguiente década, tanto Antonio como Shakira hicieron sus vidas y tuvieron sus hijos, cada uno dos.

Shakira volvió a acercarse a Antonio de la Rúa al volver a Miami

Una vez Shakira estuvo de regreso en Miami, en el 2023, retomó algunos de sus antiguos amigos y entró en contacto con una de sus excuñadas, Agustina, y su ex suegra, Inés; la hermana y la madre de Antonio. Al parecer, eso ayudó a que la colombiana y de la Rúa volvieran a hablar.

Según algunos medios españoles de entretenimiento cuando recién se supo de la traición de Piqué, Antonio, quien también era soltero de nuevo, la habría contactado para apoyarla. En el 2024, Shakira y Antonio fueron captados cenando en un restaurante de Miami y se anticipó que se trataba de una restablecimiento de amistad y de relaciones laborales.

A finales del 2024, cuando ella se presentó en Buenos Aires, caminó hacia el escenario, en el famoso recorrido de lobas con la hija de Antonio, de la mano. Luego trascendió que la colombiana estuvo con sus hijos, Sasha y Milan, en Punta del Este, aceptando una invitación de los de La Rúa, en la misma finca que pasó días felices junto a su ex. Se especulaba que la pareja volvía a trabajar junta.

Antonio de la Rúa estuvo tras bambalinas en concierto de Shkira en L.A.

Ahora varios seguidores y asistentes a los conciertos de Shakira en Los Ángeles captaron al argentino como parte del staff de trabajo de la colombiana. Fue en el segundo concierto en el Kia Forum de la ciudad angelina que Antonio se vio portando credencial del equipo. Caminaba libremente y no solo no se ocultó de las cámaras, sino que no estuvo solo, los hijos de él estuvieron cerca y caminaron con la artista.

Para muchos se confirma así que la pareja está de reconciliada, laboralmente hablando. Ahora, los seguidores se preguntan si el ex de Shakira también estará como parte del staff cuando la barranquillera llegue a Barcelona en el 2026 a cantar, en la ciudad donde fue feliz, pero también donde fue traicionada. También se preguntan si será posible que la relación laboral que ahora manejan la colombiana y el argentino pueda evolucionar hacia algo más personal.

