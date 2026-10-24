Ariadna Gutiérrez se casa en Cartagena: quién sería su prometido y qué se sabe de la boda

Ariadna Gutiérrez estaría a pocas horas de protagonizar uno de los momentos más importantes de su vida personal. La modelo y exreina colombiana tendría previsto celebrar este sábado 24 de octubre una ceremonia religiosa en Cartagena de Indias, después de que durante las últimas semanas circularan versiones sobre un posible matrimonio con un conocido empresario extranjero.

La colombiana, quien alcanzó reconocimiento internacional tras representar al país en Miss Universo 2015, ha mantenido su vida sentimental alejada de la exposición pública. Sin embargo, en una reciente entrevista con Hola!, habló sobre su presente amoroso y su deseo de casarse algún día, lo que fue considerado como un guiño a la celebración que estaría en camino.

¿Qué se sabe sobre la boda de Ariadna Gutiérrez?

La información sobre el supuesto matrimonio de Ariadna Gutiérrez comenzó a circular a principios de octubre, cuando el presentador Rodner Figueroa aseguró que se había encontrado con la colombiana en Gstaad, Suiza, y que ella le había presentado a un hombre como su esposo. Poco después, también surgieron imágenes en las que Ariadna lucía un anillo de diamantes, lo que alimentó las versiones sobre un posible enlace secreto.

En medio de esas especulaciones, el periodista Ariel Osorio dio una versión diferente el 6 de octubre en ‘La Corona TV’. Según explicó, Ariadna sí habría celebrado un matrimonio civil, pero todavía tendría pendiente la ceremonia religiosa, que estaría prevista para finales de octubre en Cartagena.

Con el paso de los días, distintos medios comenzaron a precisar los detalles del enlace. Según ‘En casa con Telemundo’, la ceremonia tendría lugar este sábado 24 de octubre en la Catedral de Santa Catalina de Alejandría, en el Centro Histórico de Cartagena, mientras que la recepción estaría prevista en el Four Seasons. También se ha hablado de una celebración privada con alrededor de 150 invitados, entre familiares y amigos.

Otro detalle es el vestido de novia. El encargado sería el diseñador francés Stéphane Rolland, reconocido por su trabajo en alta costura y por vestir a figuras internacionales. Según los reportes publicados esta semana, el diseño ya estaría en Colombia.

¿Quién sería el prometido de Ariadna Gutiérrez?

El hombre relacionado con la sincelejana es Guus Franke, un empresario neerlandés vinculado con los sectores de inversión, finanzas corporativas y tecnología. Documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos indican que Franke fundó Axiom GmbH en 2018 y que, a través de esa compañía, creó Circle8 Group, una plataforma europea enfocada en talento tecnológico y servicios de consultoría. En junio de 2026 fue nombrado director ejecutivo de Atlantic International Corp., compañía que posteriormente anunció su transformación en Circle8 Group.

Publicidad

Aunque su nombre ha sido relacionado con Ariadna, ella no lo ha presentado públicamente como su prometido. La relación se ha mantenido alejada de las cámaras y las redes sociales, por lo que tampoco hay, hasta ahora, una publicación conjunta de ambos que funcione como presentación oficial. Medios colombianos, como Caracol Televisión, han señalado a Franke como su pareja y como el hombre que la acompañaría al altar, pero la confirmación directa de la modelo sigue pendiente.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí