¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

Publicidad

Ariana Grande anuncia su retiro. ‘Eternal Sunshine’ será su último gran espectáculo

La cantante y actriz Ariana Grande ha asegurado que el tour ‘Eternal Sunshine’, que llevará a varios escenarios el próximo año, será su “último gran espectáculo” antes de retirarse indefinidamente de las giras.

Por Agencia EFE
20 de noviembre de 2025
AME7277. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 07/09/2025.- La cantante estadounidense Ariana Grande posa durante la alfombra roja de los Premios MTV Video Music Awards (VMAs) este domingo, en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Octavio Guzmán
Fotografía por: Octavio Guzmán

La protagonista de ‘Wicked’ realizó este anuncio en una entrevista en el popular pódcast “Good Hang With Amy Poehler”, según recogen varios medios en Estados Unidos.

“Estoy muy emocionada de hacer esta pequeña gira, pero creo que probablemente no se repetirá en muchísimo tiempo”, dijo a Amy Poehler", según Los Angeles Times.

“Así que voy a darlo todo y va a ser precioso, y creo que por eso lo hago, porque es como un último gran espectáculo”, agregó.

¿Cuándo ser´la gira ‘Eternal Sunshine, de Ariana Grande?

La anunciada gira de 2026, que se extenderá del 6 de junio al 1 de septiembre, solo visitará 10 ciudades con varias fechas en cada una. La artista estará en Oakland, Los Ángeles, Austin, Atlanta, Brooklyn, Boston y Chicago, de Estados Unidos. Luego irá al Reino Unido donde concluirá el tour.

Las entradas salieron a la venta hace un par de meses, pero siempre existe el mercado de reventa, recuerda la publicación angelina.

La actriz promociona estos días por todo el mundo la segunda parte de la película ‘Wicked’ tras haber filmado ‘Focker In-Law’, la cuarta entrega de la peculiar franquicia ‘Los Fockers’ (‘Los padres de ella’).

“Es maravilloso vivir una nueva aventura y aprender de quienes me rodean”, entre ellos Ben Stiller, Robert De Niro y Beanie Feldstein, le comentó a Poehler sobre este último film.

