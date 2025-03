Armando Ramos: su salida de Calibre 50, la relación con sus excompañeros y más

Armando Ramos es un músico conocido por su participación como guitarrista y segunda voz de la banda de música regional mexicana Calibre 50. Estuvo en el grupo desde su formación, en 2010, hasta que se retiró en 2023.

Después de su paso por el conocido conjunto, el mazatleco de 35 años atravesó por una compleja etapa de la que entregó nuevos detalles en una reciente entrevista con Vea. Además, en su charla con este medio también habló del proyecto musical con Al Tiro, su nueva agrupación.

¿Por qué Armando Ramos salió de Calibre 50?

De acuerdo con lo que contó Ramos en su charla con Vea, diferencias con las cabezas principales de la banda lo llevaron a tomar la decisión de retirarse después de 12 años. El anuncio lo hizo el 1 de abril de 2023, cuando aseguró que, después de mucho pensarlo, dejaría el grupo que fundó y que lo hizo conocido en la música.

“Calibre 50 fue como mi universidad Yo estoy muy agradecido por eso porque gracias a esa arupación me di a conocer en la música, viajé por muchos países, llené conciertos en escenarios que no imaginé y me formé como profesional. Sin embargo, sentí que debía dar un paso al costado, sobre todo, por la libertad a la hora de tomar decisiones. Ahora es el momento en el que si yo quiero sacar una canción con un artista de reggaeton, o del género que sea, lo puedo hacer sin ningún problema. Además, yo también quería dejarle un legado a mi familia porque, para nadie es un secreto, en Calibre 50 nada era de nosotros”, explicó.

Después de su salida de Calibre 50, Armando Ramos enfrentó una etapa muy difícil en su vida. La transición no fue fácil, ya que tuvo que lidiar con la presión y el estrés de dejar una banda tan exitosa, por lo que decidió buscar ayuda profesional y comenzó a asistir a terapia para manejar sus emociones y encontrar un nuevo equilibrio.

El mexicano también mencionó a Vea que, durante este tiempo, el apoyo incondicional de su esposa fue fundamental. Ella estuvo a su lado en cada paso del camino, brindándole el amor y la comprensión necesarios para superar este desafío y seguir adelante con su carrera musical.

El nuevo proyecto de Armando Ramos

Al Tiro es el conjunto que Ramos fundó tras su salida de Calibre 50. Con este grupo busca continuar su legado en la música regional mexicana, aportando un sonido fresco y auténtico.

Recientemente, Armando Ramos y su banda estrenaron la nueva versión de Amor del bueno, uno de los más conocidos clásicos de su antiguo grupo. Y aunque él es el compositor del tema, advirtió que se arriesgó con el proyecto porque no pidió ningún tipo de permiso a sus excompañeros.

“En esta sí me aventé un volado, como dicen. Saqué la nueva versión y no lo consulté con nadie. Hasta ahora no me han dicho nada y esperemos que siga así”, agregó.

¿Qué tal es la relación de Armando Ramos con los demás fundadores de Calibre 50?

Edén Muñoz, Armando Ramos, Martín López y Augusto Guido fueron los fundadores de Calibre 50, pero ya ninguno hace parte de la agrupación. Razón por la que le preguntamos a Ramos qué tal es la relación con sus excompañeros y si existe la posibilidad de que colaboren juntos.

“Te puedo decir que bien, al menos en lo que cabe. Te voy a ser sincero y es que no somos los mejores amigos. Cada uno sigue en su negocio y el habernos dividido hace más difícil la conexión y la comunicación. Ya no es como antes que casi que vivíamos juntos y pasábamos más tiempo entre nosotros que con nuestras propias familias. Entonces separarse quebranta cualquier tipo de relación, pero cuando me los encuentro, pues todos vivimos en Mazatlán y vamos a los mismos lugares, los saludo con mucho amor y mucho cariño porque hay una confianza por la bonita etapa que vivimos en su momento. Pero te mentiría si te digo que tenemos grupo de WhatsApp y que nos hablamos todo el tiempo”, aseveró.

Por último, en cuanto a la posibilidad de una colaboración musical con Edén Muñoz y otros ex Calibre 50, Armando Ramos concluyó: “Por el momento me atrevo a decir que no porque yo estoy muy enfocado en mi proyecto con Al Tiro y quiero posicionar esa marca en la industria y dejar un legado importante con mi nombre. Quizá más adelante podamos hacer algo porque igual entendemos que la raza quiere escuchar viejas y nuevas canciones con las voces que conocen desde el 2010, cuando todo el proyecto comenzó”.