Armie Hammer confiesa que drogó a Johnny Depp. “Me encantaba envenenar a la gente”

Armie Hammer, el actor de Llámame por tu nombre y (Blanca Nieves) Espejito espejito protagonizó una enorme polémica en el 2021 cuando fue acusado de acoso y abuso sexual e incluso, canibalismo. El escándalo derivó en que varios roles en cine, entre ellos el coprotagónico de la película Una boda explosiva, junto a Jennifer López y un rol en la nueva versión de El Padrino le fueran cancelados. Ese mismo año, entró en rehabilitación, en Florida, pues reconoció que era adicto al sexo, al alcohol y las drogas.

Aunque su exesposa Elizabeth Chambers lo apoyó en el tratamiento, la pareja, que tuvo dos hijos, se disolvió. Otra perdida que enfrentó el actor fue quedarse su agencia de management.

No resultó una buena publicidad que los medios recordaran una y otra vez que Courtney Vucekovich, una de sus acusadoras, dijo que era una monstruo y también aseguró que gustaba del canibalismo. “Me dijo que quería romperme una costilla, cocinarla a la barbacoa y comérsela”, mencionó en su momento indicando que le temía y lo encontraba tan peligroso como el famoso Hannibal Lecter.

Armie Hammer confesó gusto por la marihuana

Ahora, tres años más tarde, Armie Hammer está de regreso y se anunció que estará en pantalla en proyectos como Night Driver, Frontier Crucible y The Dark Knight.

Sin embargo, pareciera que el artista ama estar en el centro de la polémica.

Ha dado unas declaraciones explosivas en su propio pódcast, ‘Armie HammerTime’. Allí mencionó que le gustaba drogar a la gente, y en alguna ocasión lo hizo con Johnny Depp.

“Me encantaba drogar a la gente con marihuana. Me encantaba envenenar a la gente”, mencionó en su espacio, detallando el uso a del sedante Rohypnol. Su compañero de micrófono Ashton Ramsey comentó: “El mayor problema en el que te metiste fue cuando básicamente pusiste a Johnny súper drogado”, dijo Ramsey a lo que el actor contestó. “Después de eso, nunca más me dejaron salir con Johnny en la gira de prensa. Siempre nos mantenían separados. Decían: ‘Ustedes dos ya no pueden salir juntos’”.

De ahí que en la promoción no compartieron nada. Así mismo, Hammer admitió su gusto por la marihuana.

“Fumaba más de 15-20 porros al día. Me encantaba fumar marihuana con la gente hasta el punto de que decía: ‘Estoy tan drogado que no puedo moverme. Fumaba más marihuana que nadie en la Tierra”, puntualizó el polémico actor.

