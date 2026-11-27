El miércoles 25 de noviembre una noticia sacudió a los seguidores de melodramas turcos. Ese día los medios locales turcos registraron que hubo un operativo, como parte de los que se vienen ejecutando hace dos años por las autoridades turcas en su lucha contra las drogas y la prostitución.

En el desarrollo de la diligencia fueron detenidas 24 personas acusadas de presuntos delitos de narcotráfico, posesión o consumo de sustancias ilícitas y prostitución. Özcar Deniz, protagonista de ‘La novia de Estambul‘, Deniz Cafir y Burcu Özberk, actrices de ‘El Sultán’, son algunos de los nombres que trascendieron, hacían parte de los detenidos.

Así como los presentadores Murat Ceylan y Murat Basoglu, la modelo Cansu Taskin y el director Mehmet Can Karci. P

Según informaron los medios locales la orden de arresto estaba habilitada para 35 sospechosos.

Tras permanecer bajo custodia policial y ser remitidos a los tribunales bajo medidas de control judicial, nueve de ellos fueron liberados. No obstante, la investigación continúa.

Dentro de quienes obtuvieron la libertad están algunos artistas, según Turkey Today. Ellos son Özcab Deniz, Burcu Ózberk, Deniz Cakir, Murat Ceylan y Murat Basoglu. No obstante no podrán abandonar el país mientras avanzan las investigaciones.

La cantante Ceylan Kaya, por su parte, enfrenta una orden de prisión preventiva.

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La investigación del caso avanza y las autoridades turcas especificaron que la vinculación de los implicados no es sinónimo de culpabilidad ni responsabilidad penal confirmada para los involucrados.

¿Quiénes son los artistas turcos que siguen vinculados al caso?

Se trata de la actriz Deniz Çakır, conocida por encarnar a la sultana Şah en El Sultán. También fue parte de La venganza de İffet. Algunos medios la abordaron cuando recuperó su libertad y se vio visiblemente afectada. Ver video al final de la nota.

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La actriz Burcu Özberk también estuvo en el elenco de El Sultán en el rol de la sultana Huricihan. Protagonizó comedias románticas como Trampa de amor y Amor, lógica, venganza

Özcan Deniz protagonizó novelas como La novia de Estambul, Una parte de mí y Rosa Negra.

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