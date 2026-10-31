Arrestan a famosa presentadora. Inés Gómez Mont llevaba 5 años prófuga. ¿De qué la acusan?



El caso de Inés Gómez Mont data de noviembre del 2019, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) de México, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), inició una investigación formal contra ella y su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga.

Tras las investigaciones, las autoridades determinaron que ambos habrían participado en una presunta red de empresas fachada que simulaba operaciones comerciales y utilizaba facturas falsas para ocultar el origen de recursos públicos.



Las indagatorias apuntan a un esquema de desvío de recursos por cerca de 2 mil 950 millones de pesos mexicanos, provenientes de simulación de contratos, uso de empresas factureras y lavado de dinero. Tras la investigación, la FGR publicó el 20 de enero de 2022 un comunicado donde estipulaba que: “Todas estas personas, físicas y morales, probablemente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a esa organización criminal; bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando, de esa manera, el rastreo de esos recursos”.



Luego de esto, se le otorgó una orden de aprehensión formulada por la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes (FEIAR) por el delito de defraudación fiscal equiparada, librada el 20 de junio de 2023.

Posteriormente, en marzo de 2025, por el fallo de un juez, se emitió la orden de retirar a la exconductora y a su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, detenido en 2025, de la Lista de Personas Bloqueadas y restablecer sus servicios financieros en México, lo que les permitía acceder a sus recursos.

Luego en 2026, en un comunicado dado por la presidencia de México, Claudia Sheinbaum, se informó que se habían retirado las tarjetas rojas de la Interpol a ambos; sin embargo, trascendió que siguen necesitando explicaciones sobre las acusaciones.



Ahora bien, este caso toma un girso inesperado el viernes 30 de octubre, cuando la expresentadora del programa Ventaneando, de TvAzteca, fue detenida en Miami, Florida, tras más de cinco años fuera del alcance de las autoridades mexicanas.

El drástico cambio físico de Inés Gómez Mont

La Fiscalía General de la República confirmó que la captura se realizó gracias a un intercambio de información entre los gobiernos de México y Estados Unidos, y que Gómez Mont contaba con una orden de aprehensión vigente en su país.



Más allá de la sorpresa por su detención, los internautas también se sorprendieron al ver el cambio de look de la expresentadora. En la imagen difundida tras su detención, Gómez Mont apareció con un aspecto muy distinto al que se le recordaba de sus años frente a las cámaras: sin maquillaje, con el cabello largo y suelto, y vistiendo una blusa blanca de manga corta, una falda azul y tenis blancos, un look mucho más casual que el glamour que la caracterizaba en televisión.





Hasta el momento no se ha confirmado si Gómez Mont será puesta a disposición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o si será extraditada a México para enfrentar los cargos en su contra. El proceso de extradición podría tomar tiempo, ya que implica trámites legales entre ambos países.



De igual manera, la Fiscalía General de la República de México celebró la detención y destacó la colaboración entre las autoridades de ambos países.

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