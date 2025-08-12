Arrestan al cantante urbano Jhayco en Miami por grave delito. Esto se sabe

El cantante puertorriqueño Jesús Manuel Nieves Cortés, conocido artísticamente como Jhayco, fue arrestado en la madrugada de este martes 12 de agosto en Miami-Dade, Florida, por presunta posesión de sustancias controladas.

¿Por qué arrestaron a Jhayco?

Según el reporte policial, el artista fue detenido alrededor de las 2:55 a. m. mientras conducía un Corvette rojo a baja velocidad por Southwest 8th Street. La policía indicó que el vehículo permaneció detenido por más de un minuto en un semáforo en verde, lo que motivó la intervención de los agentes.

Al acercarse, los oficiales notaron un fuerte olor a cannabis proveniente del interior del automóvil. El informe añade que Jhayco presentaba restos de un polvo blanco tanto en sus pantalones como en su nariz. Tras una inspección, los agentes encontraron aproximadamente dos gramos de cocaína distribuidos en tres bolsas pequeñas y cerca de 14 gramos de cannabis en dos empaques separados.

Prepárense para lo que les voy a decir:



Jhayco fue arrestado por posesión de drogas un 12 de agosto, mismo día que Basquiat fallecería por una sobredosis en 1988



EL ROLLOUT MAS LEGENDARIO DEL GENERO URBANO pic.twitter.com/2MPjgyKYuX — ElQaddy (@ElQaddyy) August 12, 2025

El intérprete de éxitos como Holanda y Cuerpecito fue trasladado al Turner Guilford Knight Correctional Center a las 4:24 a. m., donde quedó registrado bajo cargos de posesión de cocaína y posesión de cannabis de menos de 20 gramos. La fianza fue fijada en 3.000 dólares.

Hasta las primeras horas de la mañana, Jhayco permanecía bajo custodia a la espera de que se gestionara el pago para su liberación. Ni el artista ni su equipo han emitido declaraciones públicas sobre el incidente.

Este arresto ocurre en un momento clave de la carrera del reguetonero, quien en los últimos meses ha encabezado festivales internacionales y colaborado con figuras de la música urbana. Su caso ahora seguirá el curso judicial en el condado de Miami-Dade, donde podría enfrentar sanciones que van desde multas hasta posibles restricciones legales.