La también abogada que en el pasado protagonizó el video ‘Me gustas’ de J Balvin y fue Bárbara en ‘Dama y Obrero’, de Telemundo, y Dinaluz en ‘¿Dónde carajos está Umaña?’ sufrió un momento difícil esta semana por cuenta de la inseguridad capitalina.

La actriz y exreina de belleza Marcia Jones compartió con su comunidad digital los eventos que experimentó este jueves 26 de noviembre en la tarde cuando fue asaltada con arma de fuego mientras iba con su pequeña hija Hellen, en el norte de Bogotá.

La también generadora de contenido de 38 años relató que estaba en medio del trancón que usualmente se genera en la carrera séptima con calle 106, en la localidad de Usaquén, cuando un hombre se acercó a su carro y la amenazó con un arma de fuego.

Marcia Jones fue asaltada en medio del trancón

“Ufff Fue horrible chicas, séptima con 106 ustedes saben que están construyendo ahí, en ese pedacito ahí en el trancón que se forma en ese semáforo un tipo viene y me hace tin tin (golpea en la ventana) y yo cuando veo, tiene una pistola. Yo quedé así", comenzó contando la artista que no dudó en entregar al individuo sus pertenencias en aras de su seguridad y la de su hija.

"Le entregué el celular y las pulseras, la otra no me la podía quitar fue super horrible. (Luego) se montó en una moto y se fue… uno queda en shock, lo más horrible (es estar en esa situación) tú con tu hijo…", puntualizó sobre el momento.

Posteriormente Jones envió un mensaje a sus seguidores: "Cuídense mucho, está la cosa bien peligrosa, gracias a Dios estamos bien".

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