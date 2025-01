Aseguran que Nodal alejó a hermano, quien estaría en proceso de transición

Ya los medios habían registrado que el hermano menor de Christian Nodal, Jaime Alonso González Nodal, quien se lanzó hace algunos meses, como artista urbano, había aparecido en material digital de su hermana Amely, más exactamente en un ‘en vivo’ con un cambio físico drástico que involucraba pelo largo y maquillaje en el rostro.

Se especuló que el joven que escogió como nombre artístico Krohn estaba haciendo la transición a femenino, sin embargo esto ha quedado en la especulación, pues ni él o algún miembro de su familia lo ha confirmado o ha hablado al respecto. Aunque se habla de que hay fotos en su cuenta, que prefiere mantener en privado lucía prendas femeninas, en redes sociales se han difundido algunas de ellas.

Alonso, quien cumplió 18 años en diciembre pasado se habría despedido de su yo, pues él habría subido un post de adiós con el texto “Extrañaré a bebé Alonso por siempre”. Para algunos es el comienzo de la edad adulta del joven, no obstante al tiempo TvNotas ha publicado que en vista de que el continua con su estilo andrógino Christian, su hermano, así como Jaime González y Silvia, sus padres, habrían preferido alejarse de él y prácticamente lo habrían excluido de la familia.

Alonso, el hermano de Nodal estaría alejado de sus padres

Según la revista que indica contar con una fuente cercana a la familia que no se identifica: “Christian no quiere que esto se haga más grande. Les pidió a sus padres y a su hermana que se alejaran de Alonso un poco. Desconozco si le dan dinero. Mientras ellos viajan y conviven, él está haciendo su vida solo. Eso le duele mucho”.

La fuente, también reveló que Alonso vive solo hace tiempo y que es responsable de su manutención, pero está alejado de todos. “Dejaron de seguirlo antes de Navidad. Lo que sube les incomodaba. Estamos en pleno 2025, pero el señor Jaime y la señora Cristy no lo aceptan, aunque sea algo normal verlo en falda, maquillado o con zapatos altos”, publicó en uno de las apartes la revista TvNotas.

Luego la publicación ahondó en el dolor que le significa a Alonso no contar con su familia más que la estrechez económica que puede vivir. EL joven pasó su cumpleaños 18 solo y no se reunió con ninguna de su parentela.

Así lució Alonso o Krohn el hermano de Nodal en un 'en vivo'. Oficialmente no ha dado declaraciones Fotografía por: Captura de pantalla

Antes de alcanzar la mayoría de edad, él habría subido fotos cuando ropa de mujer y maquillaje y sus padres lo habrían intentado convencer de eliminar esas publicación sin lograrlo.

“Le empezaron a decir que no se expusiera de esa forma. Que lo respetan y aman, pero que por el bien de todos no lo hiciera en las redes sociales. A Alonso le molestó mucho lo que le dijeron, porque significa que no lo aceptan como es”.

