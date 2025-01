Hijo mayor de Pepe Aguilar revela que hace 2 años no habla con su papá. ¿Por qué?

Ya es bien sabido que hay distancia, bastante amplia entre Pepe Aguilar y el su hijo mayor, Emiliano, producto de su relación con la actriz Carmen Treviño. El público está acostumbrado a ver al patriarca del clan Aguilar en show con sus hijos Ángela y Leo, quienes además también interpretan música regional mexicana, pero no a la presencia del mayor, Emiliano, quien es cantante del género urbano.

Emiliano, quien a diferencia de sus hermanos ha tenido estrechez económica que lo ha llevado a trabajar en oficios como la construcción y que estuvo involucrado en asuntos legales que derivaron en su detención por cruzar personas ilegales en al frontera, dio una extensa entrevista en el pódcast de Gusgri donde se refirió a la relación con su famoso padre, con sus hermanos, igualmente populares; también aseguró que ahora que él también es papá, desea ejercer este rol distinto a Pepe; de igual manera considera que quien ha errado no es su padre, sino su hermana Ángela. ¿Qué más dijo?

Sobre su relación con el resto de los Aguilar comenzó diciendo “Siempre ha sido muy, o sea, no distante, pero siempre es como que no nos vemos tan seguido. Nos vemos cuando se puede”, dijo y luego confesó que no desea en su caso una paternidad tan distante como la que ha experimentado.

“Yo también me pongo a pensar, porque yo también tengo una hija, y me pongo a pensar: Si yo la hago bien machín y llego hasta la cima, pues yo fuera de otra manera con mi hija, para todo hay tiempo”, comentó.

A quienes le critican usar el apellido para lograr fama, respondió categórico. “Es mi apellido. ¿Cómo chingados me voy a aprovechar de mi apellido? Si a esas vamos, entonces mi papá se aprovecha de su apellido, mi hermana se aprovecha de su apellido, mi hermano, todos se aprovechan de su apellido”, dijo resaltando que no fue Pepe quien comenzó la dinastía, sino su abuelo Antonio. “Quien empezó esto fue mi abuelito. No empezó con mi apá. Empezó con mi abuelito”, afirmó.

“No he hablado con nadie (de la familia)” hijo mayor de Pepe Aguilar

Emiliano admitió el tiempo que ha pasado sin relacionarse con su parentela. “No he hablado con nadie. Ya tengo rato... Tengo como unos dos años que no hablo directamente con mi papá. Es la primera vez que lo digo”, dujo y al ser indagado sobre las razones de esta distancia menciono que hay diferencias de pensamiento.

“Tengo una mentalidad que ellos no tienen. Son mis hermanos. Los quiero un chin..., pero no tenemos comunicación. Creo que la raza piensa que tengo una gran relación con ellos, que hablo con ellos cada fin de semana, pero no he hablado con ellos en dos años” .

Adicionalmente aseguró que no tiene rencores hacia su padre, pero cuestionó a su hermana Ángela y dijo que es ella quien ha cometido errores e insinuó que su padre ha querido salvarla.

“No, simplemente, mi jefe no es una mala persona. Los medios se lo traen, pero no es mala persona mi jefe. Está tratando lo mejor que puede con la situación que se le presentó. Quien la cag... fue mi hermana. Mi papá la cag... porque se metió”.

