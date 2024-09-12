Así celebraron Gabriela Tafur y Esteban Santos su primer aniversario de casados

Este 7 de septiembre, la abogada, modelo y exreina de belleza Gabriela Tafur y su esposo Esteban Santos Calderón, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, celebraron su primer aniversario de matrimonio con muestras públicas de cariño en sus redes sociales.

La pareja, que contrajo matrimonio en 2024 en una ceremonia que generó amplia atención mediática por la presencia de figuras de la política y el entretenimiento colombiano, conmemoró la fecha compartiendo fotografías y mensajes que reflejan la solidez de su relación tras el primer año de vida en común.

“Hace un año me casé con el amor de mi vida. ¡Qué año! Que vengan muchos más. Te amo infinito”, escribió Esteban Santos en su cuenta de Instagram, acompañado de un carrusel de imágenes que evocaban tanto la boda como momentos recientes de la pareja. Por su parte, Gabriela respondió con un mensaje igual de emotivo: “El mejor año de mi vida. Te amo con mi alma entera”.

Ambos recordaron con nostalgia y alegría la lujosa boda celebrada en Cartagena, que se destacó no solo por el glamour, sino también por la emotividad del encuentro familiar. Ese día, la unión de la exreina del Concurso Nacional de Belleza y el hijo del expresidente Santos se convirtió en un acontecimiento seguido de cerca por medios de comunicación y usuarios en redes sociales, quienes resaltaron la elegancia de la ceremonia y la felicidad de los recién casados.

Un año después, la pareja continúa siendo protagonista de titulares, no solo por sus apariciones públicas, sino también por la manera en que comparten su vida. Gabriela Tafur, quien representó a Colombia en Miss Universo 2019, ha seguido cultivando una carrera profesional como abogada y conferencista, además de mantener una presencia activa en plataformas digitales. Esteban, en tanto, ha preferido mantener un perfil más reservado, aunque suele acompañar a su esposa en eventos sociales y culturales de importancia.

El aniversario llega como una oportunidad para reafirmar la relación que ambos han construido desde antes de su boda. Según lo que dejan entrever en redes sociales, el primer año de matrimonio ha estado lleno de viajes, proyectos compartidos y momentos familiares. La naturalidad con la que ambos expresan su amor ha generado comentarios positivos de sus seguidores, quienes no dudaron en felicitar a la pareja por este primer aniversario.

La historia de Gabriela y Esteban refleja la unión de dos mundos: la elegancia y proyección internacional de una exreina de belleza, con la tradición política y social de la familia Santos. Sin embargo, más allá de los reflectores, sus mensajes del aniversario confirman que, para ellos, lo más importante es el amor que se profesan y el camino que siguen construyendo juntos.

Con esta celebración, Gabriela Tafur y Esteban Santos consolidan una imagen de pareja estable y admirada en el país, que seguramente seguirá dando de qué hablar en los próximos años.