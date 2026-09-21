Así celebró Valentina Ferrer su primer cumpleaños tras la separación de J Balvin

La modelo argentina Valentina Ferrer celebró su cumpleaños número 33 el sábado 19 de septiembre, pocos días después de confirmar el final de su relación con el cantante colombiano J Balvin, con quien tiene un hijo. La fecha estuvo marcada por la atención de sus seguidores, debido al reciente anuncio sobre el futuro de la pareja, que mantuvo una relación de casi una década.

El pasado 16 de septiembre, Ferrer comunicó a través de sus historias de Instagram que ella y José, nombre de pila del artista, habían decidido tomar caminos separados. En su mensaje, señaló que la decisión fue tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para su familia. También aseguró que el bienestar de su hijo Río, nacido en 2021, continuaría siendo la prioridad de ambos, y pidió comprensión y respeto por el momento personal que atraviesan.

Las fotos de Valentina Ferrer en su cumpleaños

A través de sus redes sociales, Valentina compartió algunas imágenes de la celebración. En una de las fotografías aparece con un vestido corto de color plateado mientras sostiene un pastel de cumpleaños. La modelo también publicó una imagen junto a su hijo Río, quien la abraza durante el momento familiar.

La argentina, además, mostró mensajes de felicitación y fotografías relacionadas con las personas que la acompañaron en esta fecha. En una de sus publicaciones agradeció a sus amigas por estar presentes en su vida con la frase: “Gracias por ser mis BFF’s, hoy y siempre”. Las imágenes permitieron conocer algunos detalles de la celebración, aunque Ferrer no hizo referencias directas a su separación en esas publicaciones.

Las imágenes de la celebración se conocieron después del mensaje público que J Balvin le dedicó por su cumpleaños. El cantante compartió un carrusel con fotografías de Ferrer en distintas etapas de su vida y destacó sus cualidades personales, así como el papel que desempeña como madre de Río.

“Hoy celebro tu vida, Vale. Celebro la mujer que eres, tu luz, tu fuerza, tu manera de amar, tu sabiduría y ese corazón que hace más bonita la vida de quienes tienen la fortuna de conocerte”, escribió el artista. También le agradeció por el hijo que tienen en común y aseguró que verla ejercer la maternidad es una de las cosas que más admira de ella.

El mensaje se publicó apenas tres días después del anuncio de la separación y se convirtió en otro de los momentos que generaron reacciones entre los seguidores de la expareja. Ferrer, por su parte, no respondió públicamente a la dedicatoria en las publicaciones relacionadas con su cumpleaños.

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