Así despidieron Paris Hilton y Brooklyn Beckham a Presley Gerber: "Destrozados"

El fallecimiento de Presley Gerber, hijo de la modelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, generó reacciones entre figuras del mundo del entretenimiento que compartieron mensajes de tristeza tras conocer la noticia. El modelo murió el domingo 20 de septiembre, a los 27 años, en un centro de rehabilitación de Santa Mónica, California. Su muerte es investigada por las autoridades locales, que han señalado una posible sobredosis como una de las líneas de investigación, sin que hasta el momento se haya confirmado oficialmente la causa.

La noticia provocó mensajes de despedida de personas cercanas a Presley, entre ellas Paris Hilton y Brooklyn Beckham. Ambos recurrieron a sus historias de Instagram para compartir fotografías junto al modelo y expresar el dolor que les causó su partida. Hilton le dedicó un extenso homenaje en el que recordó su personalidad y los momentos que compartieron. Brooklyn, hijo de Victoria y David Beckham, también publicó una imagen junto a Gerber y le dedicó un mensaje de cariño.

Así recordó Paris Hilton a Presley Gerber

Paris Hilton publicó una fotografía junto al hijo de Cindy Crawford y expresó su tristeza por la muerte del modelo. En su mensaje, lo describió como una persona de alma hermosa y destacó las cualidades que, según sus palabras, lo caracterizaban.

"Estoy completamente destrozada. Todavía no puedo creer que esto sea real. Presley, eras un alma tan hermosa. Tan dulce, sensible, amable y genuina. Me importabas muchísimo y voy a extrañarte más de lo que las palabras pueden expresar".

La empresaria continuó su despedida recordando los momentos que compartió con Presley Gerber y envió un mensaje de apoyo a sus familiares, a quienes acompañó con sus palabras durante el duelo.

"Siempre atesoraré los recuerdos que compartimos: las risas, las conversaciones y simplemente estar cerca de ti. Tenías un corazón tan noble y había algo tan especial en ti que cualquiera que tuviera la suerte de conocerte podía sentirlo. Espero que supieras lo profundamente amado que eras y cuántas personas se preocupaban por ti. Mi corazón está con toda tu familia durante este momento inimaginable. Descansa en paz, mi amigo. Te amaré por siempre. Te extrañaremos profundamente". Paris Hilton.

Brooklyn Beckham también lamentó la muerte de Presley Gerber

Brooklyn Beckham fue otra de las figuras que compartió una despedida para el fallecido modelo. A través de sus historias de Instagram, publicó una fotografía en la que aparece junto a Gerber y acompañó la imagen con un mensaje en el que expresó su tristeza y recordó el cariño que sentía por él.

«Estoy muy destrozado. Presley, eras el más amable y te vamos a extrañar muchísimo. Te queremos», escribió Brooklyn, quien cerró la publicación con un corazón rojo. La imagen muestra a ambos posando juntos, en un recuerdo que el hijo de David y Victoria Beckham decidió compartir tras la muerte de su amigo.

Las dos publicaciones se suman a los mensajes que han circulado en redes sociales luego de la muerte de Presley Gerber, mientras continúa la investigación sobre las circunstancias de su fallecimiento.

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