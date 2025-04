Así es ‘Bogota’ el nuevo álbum de Andrés Cepeda que lo hizo llorar

Con 36 años de carrera artística, Andrés Cepeda había mencionado a la capital en varias de sus canciones, sin embargo el cantante, que llegará a sus 52 años el 7 de julio próximo, tenía un pendiente consigo mismo en ese aspecto, mismo que decidió saldar. Tras haber nacido y vivido en Bogotá, sintió que era su deber cantarle al lugar que conoce muy bien y ha sido testigo de toda su vida.

En charla con Vea, reveló cómo fue el proceso de rescate de esos recuerdos y escritura de las canciones, partiendo de una que le da el nombre al álbum que además, es un homenaje a su mamá.

¿Por qué después de tantos años decide cantarle a Bogotá?

De alguna manera, lo había hecho. Desde el principio, inclusive con Poligamia. Después de mucho tiempo, me di cuenta que quería dedicarle un álbum que se llamara así. siento que me corresponde. Es una ciudad a la que pertenece mi trabajo y mi música. Es un momento en que me parece importante cantarle, y recordar que es un lugar que a todos nos sirve y hacer música que tenga que ver con Bogotá ayuda a que entendamos que merece respeto y cariño.

¿Cómo fue la ‘preproducción’ personal o el recorrido por la ciudad antes de crear las canciones?

Han sido dos. Una que ha sido natural, la vivencia de la ciudad para mí. El haber nacido y crecido acá digamos que me mete en ese entorno y me mete en esa película. Y Por otro lado, unos meses antes de empezar a grabar el álbum, yo me dediqué a recordar, a recorrer, a visitar lugares y momentos en mi vida que tienen que ver directamente con la ciudad y una vez hice ese proceso, se empezaron a escribir las canciones y luego, se comenzó a diseñar. ¿Cómo se iba a producir el álbum, cómo se iba a grabar, a quién se iba a invitar, qué músicos estarían, en qué lugares se grabaría?

Andrés Cepeda y la montaña de rusa de emociones que experimentó con ‘Bogotá’

La canción que le da el título al álbum es una muy nostálgica, pero es para la mamá, ¿por qué ?

Una de las primeras cosas que hice fue abrir la puerta de la casa y el primer espacio que encuentro es mi casa y mi calle. Y en el primer recuerdo en ese lugar donde nací y me crié. (está) mi familia y de ahí nace. Ver esa calle implica mirar hacia dentro, y a ese inicio de la vida, por eso, escogí esa canción y que se llamara así.

¿Cómo fue ese proceso emocional, ahondando en sentimientos, de este álbum?

Ahí jugó un papel muy importante la revisión del archivo personal, de diarios, de fotos, de grabaciones de películas de hace años. Que sacaron a la luz viejos recuerdos que no estaba teniendo en cuenta y que me ayudaron a encontrar esas historias que quería contar. Fue un proceso de mirar hacia adentro y ver qué consideraba que debía hacer parte del álbum. No solamente fui a la memoria, sino a la memoria gráfica, grabada y de diarios personales.

¿Hubo catarsis de algo en particular sobre algún tema a través de una canción?

Yo creo que varias, pero de pronto el más importante es con el tema de la mamá. Es una canción que me debía a mí mismo, a esa memoria y a los recuerdos de esa infancia y que no había querido hacer o no me había propuesto hacer. Creo que de los procesos más catárticos de todo el álbum, fue ese recuerdo y esa canción que se llama Bogotá, que le da título el álbum y que es una canción a mi mamá.Hay canciones que nos remiten a un Andrés Cepeda de antes como ‘Una flor’, con Manuel Medrano, ¿es intencional? Absolutamente intencional. El álbum es una recopilación de referencias propias. Por ejemplo, Una flor. yo la comparo con Me voy, del álbum de Sé morir. Hay canciones que están emparentadas con lo primero que lancé. Otra que se llama El café, está emparentada con una de Poligamia que es Fue solo amor. Cada canción tiene como un paralelo; así como se recogen memorias de la ciudad, también se rescatan memorias de los otros álbumes. Es un disco que mira hacia atrás, recoge memoria y sonidos también.

En un álbum tan biográfico podría haber lágrimas ¿Las hubo?

En la escritura, sobre todo. Cuando se fueron escribiendo las canciones, se fueron descubriendo esas historias y se fue escarbando en esos recuerdos. Me pasó varias veces que escribiéndolas, escuchándolas y releyéndolas esas emociones salían a flor de piel. Ese proceso, digamos, arqueológico de recordar y de rescatar ideas, tiene que ver con las emociones y se tocan, una y otra vez. De pronto, cuando estábamos grabando, o poniendo las voces, uno volvía y se sumergía mucho en la historia y en el recuerdo. También hubo momentos así como muy emotivos en que uno se emocionó mucho, se quebraba escuchando la canción sonar, es como impactante. Y esos recuerdos se sienten fuertes.

¿Con quién trabajó en este álbum?

Me junté con dos grandes productores principalmente con Andrés Torres y Mauricio Rengifo. Todo esto nació de una conversación que tuvimos en donde ellos me dijeron ‘quisiéramos hacer un álbum contigo, desde el punto de vista de fans. Somos fans de tu música desde desde muy pequeños’. Ellos siguen lo que hago desde muy jóvenes. Y me dijeron ‘nos queremos imaginar un disco hecho por unas personas que aman tu repertorio y que son fans tuyos’. A mí me pareció un ángulo muy interesante y dije, de una. Yo tenía otros planes para hacer el álbum y dije: ‘’eso es lo que vamos a hacer, me parece interesante”.

