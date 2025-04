Así fue el lanzamiento de THE ICON SUPREME de BANDERAS perfumes con Mario Casas

La capital de Chile se convirtió en el epicentro del mundo de la perfumería con la presentación global de THE ICON SUPREME WOMEN & MEN, de la línea de perfumes Banderas, un evento que dejó una huella imborrable.

Un lanzamiento LATAM con mucho estilo

El 25 de marzo de 2025, Santiago de Chile fue testigo de un evento de gran magnitud que marcó un hito en la industria de la perfumería. Banderas, la marca de perfumes que ha conquistado corazones alrededor del mundo, presentó su nueva línea THE ICON SUPREME WOMEN & MEN, un homenaje a la elegancia y sofisticación.

El evento fue un verdadero reflejo del lujo y la exclusividad que la marca representa, reuniendo a figuras destacadas de la moda, el cine y la música, para celebrar el lanzamiento de estos nuevos aromas que prometen conquistar a los amantes de las fragancias.

Fotografía por: CORTESIA ICON Mario Casas, Embajador oficial de la marca BANDERAS.

Nuestros embajadores colombianos brillaron en la alfombra roja

La participación de María Fernanda Aristizábal y Josse Narváez, los embajadores colombianos de Banderas, fue uno de los momentos más esperados de la noche. La modelo y el actor fueron los encargados de mostrarle a todos los colombianos la llegada de este esperado lanzamiento. Con su carisma y elegancia, ambos se robaron todas las miradas mientras caminaban por la alfombra roja, compartiendo con los asistentes, la emoción de ser parte de este maravilloso evento.

Un encuentro con Mario Casas, embajador oficial de la marca

Los embajadores colombianos vivieron uno de los instantes más esperados del evento cuando tuvieron la oportunidad de interactuar con el reconocido actor Mario Casas, embajador oficial de la marca Banderas. Durante la velada, María Fernanda y Josse entrevistaron a Mario, quien compartió sus impresiones sobre la marca y la fragancia THE ICON SUPREME.

Mario Casas, conocido por su carisma e estilo inconfundible, se mostró emocionado de ser parte de este proyecto, destacando la importancia de una fragancia como reflejo de la personalidad y el carácter de quien la usa.

Más estrellas en el evento: un encuentro con los embajadores de la línea femenina

El evento no solo contó con la presencia de Mario Casas, sino también con la participación de las embajadoras oficiales de la línea femenina de THE ICON SUPREME, entre ellas, Agatha Moreira, Stefanía Roitman y Millaray, quienes deslumbraron con su elegancia y estilo. Estas figuras internacionales se unieron a la celebración del lanzamiento, mostrando cómo la fragancia se adapta a diferentes personalidades y estilos de vida.

THE ICON SUPREME WOMEN & MEN, marca un hito en el mundo de las fragancias

La presentación de THE ICON SUPREME WOMEN & MEN no solo fue un éxito de público, sino también un reflejo de cómo Banderas sigue innovando y llevando la perfumería a nuevos niveles. Con un evento de esta magnitud, la marca ha logrado posicionarse aún más como un referente en la industria. La llegada de THE ICON SUPREME promete convertirse en una de las fragancias más icónicas de la historia.

Pie de foto. El lanzamiento global de THE ICON SUPREME en Santiago de Chile no solo celebró la llegada de una nueva línea de perfumes, sino que también fue un encuentro de personalidades, estilo y exclusividad. Con la participación de grandes embajadores como María Fernanda Aristizábal, José Narváez y Mario Casas, este evento se consolidó como un referente en el mundo de la moda y las fragancias, y dejó a todos con la expectativa de lo que vendrá en el futuro de Banderas