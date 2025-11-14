Así fue la boda de Nathy Peluso y Tokischa, en Las Vegas antes de los Latin Grammy

‘Lo que ocurre en Las Vegas se queda en esa ciudad’ dice un adagio que se repite en películas y en la vida real. Esta vez lo que sucedió, trascendió gracias a las redes sociales de las protagonistas.

Se trata de la ceremonia de boda que realizaron en esa ciudad las cantantes Nathy Peluso y Tokischa.

Las dos intérpretes nominadas en la categoría Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana con su tema ‘De Maravisha’, aprovecharon su estancia en la ciudad para casarse horas antes de la velada de los Latin Grammy, que se celebró este 13 de noviembre en la noche.

Argollas, votos y beso en la boda de Nathy Peluso y Tokischa

Las dos llegaron vestidas de blancoa la ceremonia. Tokischa lució un vestido escotado que quiso combinar con una chaqueta gris, mientras que Nathy optó por el vestido con un velo que llevó sobre su melena. Ella fue la encargada de llevar el ramo de flores en las manos. Todo ello, con el desparpajo y la irreverencia que las caracteriza, cada una llegó de la mano de un compañero y se juntaron a medio sendero, desde donde caminaron hacia el altar.

Allí un tradicional imitador de Elvis Presley las aguardó y presidió la ceremonia de casamiento. La boda, en realidad, no fue otra cosa que la manera en que estas dos artistas llevaron su amistad a un siguiente nivel, en medio del humor y la música. Se escuchó Can’t Help Falling in Love,

Como es tradicional en las bodas, así sean simbólicas, hubo flores, votos y anillos. ‘Nathy, te prometo darte milanesas todos los días’, dijo Tokischa.

Al final, sellaron el pacto con un beso frente a Elvis, quien las declaró ‘esposa y esposa’.

Los asistentes celebraron la energía y el buen humor de las artistas.

Por su parte, los cibernautas, que saben que a las artistas las une solo una buena amistad, no fueron ajenos a la ceremonia y desde ya anticipan que puede tratarse de un adelanto de una nueva colaboración o la idea para un futuro videoclip.

Hay que señalar que el dúo no ganó gramófono y fue el famoso Conejo malo, Bad Bunny, quien con ‘DtMF’ lo ganó.

