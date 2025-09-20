Así fue la emotiva presentación de Danny Ocean en los Nobel de Paz: homenaje a María Corina

Danny Ocean se presentó este 10 de diciembre en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, realizada en Oslo (Noruega), como parte del segmento artístico programado para esta jornada. Su participación estuvo incluida en el homenaje dedicado a la también venezolana María Corina Machado. Aunque ella no asistió al evento, su hija recibió el reconocimiento en su nombre.

Así fue la presentación de Danny Ocean en los Nobel de Paz

El cantante abrió la gala con una interpretación de Alma Llanera, canción tradicional de Venezuela que versionó acompañado de piano. El arreglo fue adaptado para el contexto de la ceremonia y se presentó sin intervenciones habladas ni mensajes adicionales, como suele ocurrir en otro tipo de eventos. Así, la organización mantuvo su línea habitual para los segmentos musicales: un formato sobrio, preciso y alineado con el protocolo del acto.

“Gracias madre (María Corina) por invitarme y regalarme este momento. No tengo palabras. Es el mayor de los honores cantar un pedazo de dos canciones tan simbólicas para nuestro país en un premio Nobel de la Paz. Gracias por tu valentía y gracias por darnos y devolvernos la esperanza de que una Venezuela libre y sin miedo si puede existir. Felicidades por este gran reconocimiento”, escribió el cantante de 33 años en sus redes sociales.

Además de Danny Ocean, la ceremonia contó con otros números musicales, pero su intervención generó especial interés en redes sociales por la carga simbólica del tema seleccionado y por el peso de su figura dentro de la música latina actual. Tras la transmisión, diversos medios internacionales registraron el momento como uno de los segmentos culturales más relevantes de la edición, tanto por la elección del repertorio como a la presencia de un artista venezolanocon reconocimiento global.

¿Quién es Danny Ocean?

Es un cantante y productor nacido en Caracas, quien alcanzó reconocimiento internacional gracias a Me rehúso, tema que se viralizó en plataformas digitales y se convirtió en uno de los mayores éxitos latinos de los últimos años.

A partir de ese impulso, Danny Ocean consolidó una carrera centrada en el pop y los ritmos urbanos, con presencia constante en listados globales y colaboraciones con los artistas más importantes de la región. Además, con giras en América Latina, Estados Unidos y Europa, se ha posicionado como una de las voces venezolanas más visibles en la música actual.