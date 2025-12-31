Así luce Alfonso Lizarazo, de ‘Sábados Felices’, en la actualidad. Acaba de cumplir años

En horas recientes se conocieron nuevas imágenes del creador del programa de humor más antiguos de la televisión colombiana.

El pasado 29 de diciembre, Alfonso Lizarazo celebró 85 años de vida, una fecha especial para la televisión colombiana y, en particular, para el humor nacional. Con motivo de su cumpleaños, el humorista Marco Antonio Amaya, colega y amigo cercano, compartió en redes sociales varias imágenes recientes del creador de Sábados Felices, mostrando cómo luce actualmente el histórico presentador.

Las fotografías y videos, que rápidamente llamaron la atención del público, muestran a Lizarazo en un ambiente tranquilo y cotidiano. En las imágenes se le ve conversando animadamente con Amaya, caminando por su vivienda y manteniéndose activo, lo que generó numerosos comentarios de admiración y afecto por parte de seguidores y figuras del entretenimiento.

Aunque no se trata de una reaparición pública ni de un anuncio oficial, el material permitió a muchos colombianos volver a ver a Alfonso Lizarazo después de varios años alejado de los reflectores. Su aspecto refleja el paso del tiempo, pero también serenidad y lucidez, elementos que no pasaron desapercibidos para quienes han seguido su trayectoria durante décadas.

Alfonso Lizarazo, una figura clave en la historia de la televisión colombiana

Fue el creador y primer presentador de Campeones de la Risa, espacio que más tarde se convertiría en Sábados Felices, programa que marcó a generaciones enteras y que hoy es considerado uno de los más longevos del mundo en su género. Durante más de dos décadas, Lizarazo estuvo al frente del formato, consolidándolo como una vitrina para el humor colombiano.

Su aporte no se limitó a la conducción. También fue impulsor de nuevos talentos, promotor de festivales de humor y un referente para comediantes que hoy son parte fundamental de la cultura popular del país. Gracias a su visión, el humor familiar encontró un lugar estable en la televisión abierta.

Tras su salida de Sábados Felices a finales de los años noventa, Alfonso Lizarazo se retiró progresivamente de la televisión, poniendo fin a una etapa de más de dos décadas como una de las figuras más visibles del entretenimiento colombiano. Luego de dejar la conducción del programa, se mantuvo alejado de los formatos humorísticos y no volvió a asumir roles protagónicos en la pantalla chica.

En 1998 incursionó en la vida política, cuando fue elegido senador de la República para el periodo 1998-2002. Tras finalizar su labor en el Congreso, el bumangués se retiró definitivamente de la vida pública y mediática. Desde entonces, sus apariciones han sido esporádicas y generalmente asociadas a homenajes, aniversarios del programa o encuentros privados con colegas del medio.

