Así luce Bruce Willis en nueva foto que compartió su esposa: habló de su vida actual

Bruce Willis volvió a llamar la atención en redes sociales luego de que su esposa, Emma Heming Willis, compartiera una nueva fotografía del actor y aprovechara la publicación para hablar de la importancia de continuar visibilizando la demencia frontotemporal (FTD, por sus siglas en inglés). La imagen fue difundida durante la Semana Mundial de Concienciación sobre la Demencia Frontotemporal, que se realizó entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre.

En la fotografía, Willis aparece sentado al aire libre, con una camiseta blanca decorada con dibujos, gafas de sol oscuras y un sombrero negro tipo pescador. El norteamericano, de 71 años, mira hacia un costado mientras posa en un espacio rodeado de vegetación.

La publicación de Emma Heming se suma a las recientes imágenes familiares que han permitido conocer algunos momentos de la vida del protagonista de ‘Duro de matar’, quien se mantiene alejado de las pantallas desde que su familia anunció su retiro de la actuación.

Así luce Bruce Willis tras tres años de luchar contra la demencia frontotemporal

La fotografía muestra a Willis en un momento cotidiano, lejos de los escenarios y de las producciones cinematográficas que marcaron buena parte de su carrera. En los últimos años, su familia ha optado por compartir de manera ocasional imágenes del actor, especialmente en momentos relacionados con su vida personal.

“No puedo pasar por la Semana Mundial de Concienciación FTD sin hablar de Bruce. Él es la fuerza motriz detrás de mi defensa. Me ha abierto tantas puertas en este trabajo, y seguiré caminando a través de ellas”. Emma Hemming.

La esposa del actor ha utilizado su experiencia junto a Bruce Willis para hablar públicamente sobre la FTD y sobre las necesidades de las familias y los cuidadores que acompañan a personas con demencia. A través de su trabajo de concienciación, Emma busca contribuir a que haya mayor conocimiento sobre una enfermedad que todavía es poco conocida por buena parte de la sociedad.

“No dejaré que su diagnóstico sea en vano. Sé lo orgulloso que estaría de saber que está ayudando a las familias que viven con FTD, otras formas de demencia y sus compañeros de cuidado a ser vistos y escuchados”. Hemming.

El mensaje también hace referencia a la nueva etapa de vida que atraviesa Bruce Willis, quien se retiró de la actuación hace más de cuatro años, después de que su familia informara públicamente sobre sus problemas de salud. Desde entonces, sus seres queridos han mantenido al actor cerca de su círculo familiar y han compartido algunos momentos que permiten conocer cómo transcurre su vida actualmente.

“En este próximo capítulo de su vida, Bruce continúa construyendo sobre su legado. Él es, y siempre será, una puta leyenda. Y estoy tan orgullosa de ser su esposa”.

El diagnóstico de Bruce Willis

La familia de Bruce Willis confirmó en marzo de 2022 que el actor se retiraba de la actuación después de haber sido diagnosticado con afasia. Casi un año después, en febrero de 2023, sus seres queridos informaron que su diagnóstico había evolucionado a demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa que puede afectar principalmente el lenguaje, la conducta y la personalidad.

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Desde entonces, Emma Heming y las hijas del actor han compartido ocasionalmente fotografías de su vida familiar. Una de las más recientes fue publicada por Tallulah Willis a finales de septiembre, cuando mostró una imagen junto a su padre pocos días después de su boda.

Con su nueva publicación, Emma volvió a poner el foco no solo en Bruce Willis, sino también en la enfermedad que transformó la vida de su familia. Su mensaje se produjo precisamente en una semana dedicada a generar conciencia sobre la demencia frontotemporal y a visibilizar las experiencias de quienes viven con ella y de las personas que cumplen el papel de cuidadores.

Bruce Willis asistió, en agosto pasado, a la boda de su hija Tallulah, la menor de las tres mujeres que tuvo con la actriz Demi Moore. Foto: Instagram - Instagram

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