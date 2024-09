Así luce hoy la actriz que interpretó a Claudia Bosch en ‘Yo soy Betty, la fea’

La primera temporada de Yo soy Betty, la fea, que se retransmite a través del canal RCN, estuvo conformada por un elenco de actores y actrices que, al día de hoy, gozan de gran reconocimiento entre el público nacional e internacional. Sin embargo, también hubo algunos que se alejaron de la televisión y del lente de la farándula, como Verónica Ocampo, quien interpretó en la historia a Claudia Bosch, modelo de ‘Ecomoda’ y amante de Armando Mendoza (Jorge Enrique Abello).

Verónica Ocampo inició su carrera en televisión como presentadora de deportes. Fotografía por: Canal RCN

¿Qué pasó con la actriz que hizo de Claudia Bosch en ‘Yo soy Betty, la fea’?

En una entrevista que concedió a Pulzo, Verónica Ocampo recordó con cariño su paso por la novela de Fernando Gaitán, a la cual llegó tras su participación como presentadora en No me lo cambie.

“Ahí conocí al actor Julio César Luna y empecé a hacer mis primeros pinitos en televisión en una telenovela donde él actuaba, que se llamaba ‘Alejo Durán’. Después conocí a Fernando Gaitán y llegué a ‘Betty’”, explicó.

Y aunque Verónica Ocampo brilló con su papel de Claudia Bosch, lo que le abrió las puertas a otro par de producciones, con el tiempo se alejó de la televisión.

“La vida me cambió, empecé a trabajar en otras cosas y me radiqué en Europa. Después de 10 años volví a Colombia y estuve 4 años trabajando en otras cosas fuera de la televisión; luego regresé a España y conocí a mi esposo con el que me gané la lotería (...) ¡Es un hombre increíble! Es un señor italiano muy latinizado y vivimos entre Suiza y España”, comentó la actriz de Yo soy Betty, la fea sobre su pareja, con quien tiene un hijo de 8 años.

Las anécdotas que Verónica Ocampo guarda de ‘Yo soy Betty, la fea’

En la misma charla con Pulzo, la actriz y presentadora confesó que las escenas de besos con Jorge Enrique Abello le costaron un poco, teniendo en cuenta que eran muy buenos amigos en ese momento.

“Fueron un poco estresantes los besos con Armando, pero Abello es una persona muy profesional y nos unía una gran amistad, entonces eso ayudaba, aunque sonaba raro estarse besando con el amigo, pero ayudó mucho”, comentó.

Por último, Verónica Ocampo recordó que su papel como la amante de Armando Mendoza le trajo algunas situaciones incómodas: “Cuando la novela estaba rodando, me empujaron en un aeropuerto. Me decían: ‘¿Por qué le hacía esto a Betty?’. Que yo era una mala mujer”.