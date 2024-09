Yeison Jiménez sorprendió con nuevas noticias sobre la salud de su hijo menor

Yeison Jiménez se convirtió en padre de su primer varón en junio pasado, cuando nació Santiago. Sin embargo, el pequeño experimentó serios problemas de salud a las pocas semanas de nacido, según el cantante, por cuenta de una bronquiolitis.

“Estoy un poquito aburrido, muchachos. Les cuento que Santiaguito lleva cuatro días en UCI (unidad de cuidados intensivos) y en cuidado intermedios. No he subido absolutamente nada, pero sí es un tema que me está dando muy duro (...) Ha sido una mier*a todo esto ¡Me duele todo, parce! Pensar que mi bebé está allá y yo debo seguir cumpliendo con mis obligaciones”, comentó el manizaleño de 33 años el pasado 18 de agosto.

El cantante Yeison Jiménez confesó estar preocupado por la delicada situación de salud de su hijo:"Es una mierd@" pic.twitter.com/tYmVE8Vfta — Pura Censura Oficial (@PuraCensuraOf) August 19, 2024

¿Qué se sabe sobre la salud del hijo de Yeison Jiménez?

Teniendo en cuenta la gran cantidad de mensajes que recibió sobre la evolución del estado de salud de Santiago, el intérprete de No tengo ni necesito entregó un nuevo y alentador reporte.

“Para todos los que me preguntan, gracias a Dios ya el bebé está en la casita recuperándose”, escribió Yeison Jiménez como descripción a una imagen que publicó con su bebé en brazos.

Las reacciones de los fanáticos del artista no se hicieron esperar y fueron varios los emotivos mensajes que recibió por medio de redes sociales.

Yeison Jiménez es padre de tres hijos, pero Santiago es el primer varón de su dinastía. Fotografía por: Captura de pantalla

El penoso momento que vivió Yeison Jiménez con Ana Lucía Domínguez

Además de su carrera como cantante y empresario, el caldense se estrenó hace poco como podcaster con un espacio llamado Camino al éxito, en el que invita a reconocidas figuras para hablar sobre su vida personal.

Precisamente, en una charla que sostuvo con Gregorio Pernía, Yeison Jiménez recordó el momento en que conoció a la actriz Ana Lucía Domínguez, a la que hace poco calificó como la mujer más bella de Colombia.

Según el relato del cantante, todo ocurrió antes de ser famoso, cuando fue llamado para participar como extra en una producción: “Se trataba de un personaje encargado de mover un trasteo en tres ‘turnitos’, para ese entonces me iban a pagar 60 mil pesos por ese rodaje, yo lo hacía con gusto y con ganas de aprender pues sentía que tenía presencia que podía hacerlo”.

Sin embargo, lo que parecía un sueño cumplido para Yeison Jiménez se transformó en una penosa experiencia, pues cometió un inesperado error por el que lo despidieron del proyecto.

“Yo la vi ahí sentada como esperando algo, agarré fuerzas y me decidí a caerle con toda para pedirle una foto; tomé valor, abrí la puerta y me le entré porque pensé que estaba en un receso para descansar o almorzar. No sé qué se me pasó por la cabeza”, explicó el músico sobre los momentos previos a enterarse que dicha puerta era la del estudio de grabación donde se estaba rodando una escena.