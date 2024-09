Así luce Juan Fischer, el galán de telenovela de los 80 y 90. ¿A qué se dedica?

Juan Fischer protagonizó en 1986 Vivir la vida y su nombre y rostro quedó en la memoria de los televidentes. “En esa época había solo tres canales, y todo el país se pegaba los domingos a las 8 para verla. Yo creo que a eso se debe que todavía mucha gente me recuerde”.

Tras este reconocimiento, Fischer desapareció. “Para mí era evidente que necesitaba más formación actoral. Tenía mucho respeto a los actores del método, como Brando, De Niro, Al Pacino, y todos tenían un denominador común: Actors Studio y el gran maestro Lee Strasberg. En esa época Focine me dio una beca por un año para estudiar en Nueva York, y cuando terminé el año sentí que me faltaba y me quedé allá, estudiando actuación siete años y viviendo por 35 años”.

Juan Fischer buscó abrirse camino en Nueva York

Trabajó en contados papeles en teatro y películas. “En la época que estuve audicionando la mayoría de los papeles que tenían los latinos era de maleantes, el que vende droga en la esquina, es el cubano marielito”, terminó así trabajando detrás de cámaras y ese rol le gustó.

A pesar de ello, Fischer no se arrepiente. “Lo habría repetido nuevamente. Estaba tan apasionado por las clases que estaba tomando que no recuerdo haber tenido crisis. Hice hasta lo imposible para poder pagar mis clases de actuación; todos los oficios que terminan en ero, como obrero, gondolero, mensajero…”.

La crisis vino después y fue cuando se cuestionó si debía regresar. “En el 2016 empecé a plantearme sobre si me devolvía a Colombia o me quedaba en Nueva York”. En el 2019 empacó maletas y regresó.

Juan Fischer ahora forma nuevos actores

“Vine con la ilusión de tener un semillero de actores, que tuvieran la oportunidad de aprender el método de Lee Strasberg, porque no había en Colombia un profesor que lo conociera lo suficientemente”, comenta. “Mi maestra fue Elaine Eiken, quien estudió con Lee y era su consentida y protegida. Después de haber estudiado con ella cinco años me dijo, “Juan ¿tú quieres enseñar actuación?” Y le dije claro que sí, entonces me entrenó dos años para poder enseñar actuación”.

Juan Fischer está dedicado al teatro y a la dirección desde que regresó al país. Fotografía por: Johan López

Con este propósito, Fischer dio clases gratis en el teatro Villamayor, pasó luego por la Casa del Teatro Nacional y la sala La puerta abierta. Hace varias semanas terminó temporada con Salomé en el teatro Libre de La Candelaria y en este segundo semestre montará una obra del dramaturgo norteamericano Eugene O´Neill. “Quiero seguir con la formación de actores y también trabajando y montando obras de teatro”, concluye Fisher quien volvería a la televisión solo para dirigir, “Me siento más cómodo dirigiendo, me gusta mucho más en la dirección que actuar”.

Fischer también reveló a Vea que disfruta su soledad. “Vivo solo y disfruto mucho de mi soledad. Me levanto a las 5:00 a.m. hago yoga, cocino y después salgo a caminar un rato. Si estoy en ensayos me voy para el teatro, o si estoy enseñando me voy a las distintas escuelas. Paso mucho tiempo leyendo y también me encanta el cine”.

