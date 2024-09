¿Qué pasó con Talú Quintero, la mamá de Armando Mendoza en ‘Yo soy Betty la fea’?

En la serie ‘Betty la fea’, de Amazon no aparece doña Margarita Sáenz de Mendoza, la madre de Armando. Hasta donde se puede deducir la suegra de Beatriz Pinzón falleció hace ya un buen tiempo, antes de que lo hiciera si esposo Roberto.

El personaje que en Yo soy Betty la fea se muestra como una señora distinguida, elegante y consejera con su hijo y con Marcela Valencia, la prometida de él, ha vuelto a la pantalla en la repetición de la novela original que creó hace más de 20 años, Fernando Gaitán.

Sin embargo Talú Quintero, la actriz que la caracteriza ha estado ausente de la televisión por un buen tiempo lo que hace que algunos televidentes se pregunten ¿qué ha sido de la vida de la actriz bogotana?

Talu, quien también encarnó a Eduvina Trueba, en Pasión de Gavilanes, optó por una vida tranquila hace más de 20 años. De hecho, mientras grabó Yo soy Betty la fea ya tenía su proyecto de vida fuera de la agitada ciudad.

La mamá de Armando Mendoza vive en el campo

Quintero reside en una finca de Tabio, Cundinamarca donde cultiva su propia huerta y realiza lo que ella ha denominado ‘agricultura espiritualista’, donde restaura la tierra que ha sido “maltratada y entonces se le agradece se le purifica y se le protege, no tiene aditivos químicos y a raíz de eso comenzó a producir de nuevo microorganismos de la tierra misma”, contó en una entrevista hace un par de años al programa Bravísimo, que la visitó en su refugio donde cultiva perejil, lechugas, coles, cilantro, brócoli y más vegetales, todos de manera orgánica.

Adicionalmente, Quintero, quien es hermana del también actor Germán Quintero, elabora sus propias mermeladas, bajo la marca ‘La pájara pinta’. Lo empezó a hacer pensando en tener una fuente adicional de ingresos y luego de que una amiga le regalara un libro con recetas. Anteriormente, trabajó la madera.

Talu a pesar de tener tiempo sin verse en pantalla no está alejada de su profesión, pro el contrario ella considera que es algo que nunca se deja. “Uno no deja de ser actor porque no esté actuando, la profesión se tiene aquí, adentro”, mencionó.

Mientras llega ese nuevo papel que la entusiasme, Talú recibe con frecuencia la visita a su única hija Ana Lucía, quien va con sus dos nietas de 8 y cinco años a jugar en la finca que además tiene perros y gatos, los fieles compañeros de la actriz.

