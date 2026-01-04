Así luce Miley Cyrus caracterizada como Hannah Montana a 20 años del estreno de la serie

La cantante y actriz Miley Cyrus (33 años) volvió a aparecer caracterizada como Hannah Montana, el personaje que interpretó hace dos décadas en la televisión juvenil y que marcó el inicio de su reconocimiento internacional.

Las imágenes comenzaron a circular recientemente en redes sociales y medios de entretenimiento, donde se observa a la artista retomando el look con el que se hizo conocida en la serie emitida por Disney Channel.

En las fotografías difundidas del especial, Miley Cyrus aparece con la característica peluca rubia del personaje, además de un vestuario brillante similar al que utilizaba en la serie. La imagen recuerda el estilo escénico con el que se identificaba a Hannah Montana, uno de los elementos más reconocibles del programa durante su emisión.

¿Por qué Miley Cyrus se volvió a caracterizar como Hannah Montana?

La reaparición del personaje no corresponde a una nueva temporada de la serie ni a un regreso de la ficción televisiva. En realidad, hace parte de un especial conmemorativo que recordará los 20 años del estreno de la producción, emitida originalmente en 2006.

El proyecto reunirá material de archivo, entrevistas y nuevos segmentos grabados con motivo del aniversario del programa. El contenido será distribuido a partir del 24 de marzo a través de la plataforma Disney+.

‘Hannah Montana’ se mantuvo al aire durante cuatro temporadas, hasta 2011. La historia seguía a Miley Stewart, una adolescente que llevaba una doble vida: mientras intentaba mantener una rutina escolar normal, en secreto era una exitosa cantante pop conocida como Hannah Montana.

El formato del programa combinaba comedia familiar con música original interpretada por la propia Miley Cyrus, lo que contribuyó a que el proyecto se convirtiera en uno de los contenidos juveniles más populares del canal durante esos años.

La serie también contó con un elenco recurrente que incluía a Emily Osment, Mitchel Musso y Jason Earles, además de Billy Ray Cyrus, padre de la artista en la vida real, quien interpretaba al papá de la protagonista dentro de la historia.

Además del éxito televisivo, la serie generó discos musicales, giras y una película basada en el personaje. Con el paso de los años, la artista se distanció de esa etapa mientras desarrollaba una carrera musical con una identidad artística diferente.

