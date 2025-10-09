Así luce hoy Wendy Orozco, hija de Rafael Orozco mencionada en su canción ‘Navidad’

Wendy Orozco Cabello, una de las hijas del recordado cantante Rafael Orozco, reapareció públicamente durante un homenaje realizado en su memoria en Valledupar. La segunda hija del intérprete, mencionada al inicio de la canción ‘Navidad’, fue una de las invitadas al evento en el que se presentó el afiche oficial del Festival de la Leyenda Vallenata 2026, que rendirá tributo al Binomio de Oro de América, agrupación que Rafael Orozco fundó junto a Israel Romero.

Su presencia llamó la atención de los asistentes y seguidores del vallenato, pues Wendy ha mantenido un perfil bajo y son contadas las ocasiones en las que aparece en público.

Así luce Wendy Orozco Cabello, hija de Rafael Orozco, en la actualidad

El encuentro tuvo lugar durante la presentación del afiche oficial del Festival de la Leyenda Vallenata 2026, evento que se realizará del 29 de abril al 2 de mayo del próximo año. Durante el acto, uno de los momentos más comentados fue el abrazo entre Wendy Orozco y ‘El Pollo Irra’ (Israel Romero Jr.), hijo del acordeonero y actual voz líder del Binomio. La escena conmovió a los asistentes y a los seguidores del vallenato, quienes vieron en ese gesto una muestra de la unión entre las familias que dieron vida a uno de los grupos más importantes del género.

El homenaje también contó con la presencia de Alejandro Palacio, actor y cantante que interpretó a Rafael Orozco en la exitosa bionovela de Caracol Televisión, junto a Taliana Vargas como Clara Cabello. En sus redes sociales, varios asistentes destacaron el carisma de Wendy y la forma en que ha conservado el parecido físico con su padre, además de su discreción frente a los medios.

La relación de Wendy Orozco con Jean Carlos Centeno

Más allá de su vida familiar, Wendy Orozco también ha sido noticia por la relación que sostuvo con el cantante Jean Carlos Centeno, una de las voces más queridas del vallenato. En una reciente entrevista con la revista Semana, el músico venezolano confirmó que mantuvo un vínculo sentimental con la hija de Rafael Orozco durante seis años, aunque nunca se trató de un noviazgo público.

“Fueron seis años de papelitos y besitos en la mejilla, de peluchitos y cositas así. Era algo bonito, de fantasía, pero nunca una relación cuerpo a cuerpo”, relató Centeno. Según explicó, aquella etapa fue una de las más dulces de su juventud: “Fue algo que no se olvida y de lo que no tengo nada malo que hablar, porque ella es la sagrada hija de Rafa y la señora Clara”.

En esta misma charla, Jean Carlo confesó también que el romance terminó a causa de una infidelidad suya, cometida poco después de que nació su hijo, y que una de sus canciones más populares nació de aquella historia.

“Le fallé porque le fui infiel con otra persona. La infidelidad mía fue cuando nació Carlos Andrés Centeno, sangre de mi sangre. Ese hecho marcó el final de lo que teníamos. Fue un amor juvenil, un cariño limpio que terminó por mis equivocaciones (...) ‘Me vas a extrañar’ fue para ella. Algunas de mis composiciones nacieron de ese sentimiento, porque en esa época yo me enamoré solo. La veía como la esposa de mis sueños, la madre de mis hijos”, concluyó el cantante, quien aclaró que conserva un profundo respeto por Wendy Orozco y su familia.