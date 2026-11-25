La Miss Universo 2026 es la puertorriqueña Jennifer Barreto, que se convirtió en la primera madre de familia y casada en ostentar este título.

La recién coronada es la sexta representante de la Isla del Encanto en convertirse en Miss Universo. Anteriormente se alzaron con el triunfo Marisol Malaret, Deborah Carthy-Deu, Dayanara Torres, Denise Quiñones y Zuelyka Rivera. Barreto es psicóloga clínica con dos maestrías y representó a San Sebastián en el concurso Miss Universo Puerto Rico, donde se alzó con el título para representar su país en el evento mundial.

Tras su triunfo se recordó que Jennifer aspiraba a ser deportista profesional y practicaba voleibol, disciplina en la que alcanzó varios logros. Barreto comenzó en este deporte a los seis años, formando parte del Club de Voleibol Playeras de Isabela.

Su mayor aspiración era integrar la Selección Nacional de Puerto Rico. "No logré jugar con la selección nacional de Puerto Rico porque me lastimé el hombro derecho y tengo una cirugía”, expresó Barreto en una entrevista concedida a ‘Primera Hora’ refiriéndose a la lesión que la apartó de las canchas de ese deporte.

Justamente en la publicación de redes donde ese medio subió una foto de la mencionada época algunos ciudadanos digitales reaccionaron al notar el evidente cambio que ha tenido la hoy soberana de la belleza y en el que se evidencia que ha tenido retoques estéticos.

Dentro de los comentarios se pueden leer: "Qué increíble. Lo único natural y es su nombre"; "Pero es que ella siempre ha sido bella! Wow!"; "Siempre ha sido bella. Si que la cirugía de nariz hace los cambios muy guapa" y "Que increíble. Lo único natural y es su nombre", entre otros.

¿Quién es el esposo y cuántos hijos tiene Miss Universo 2026?

Jennifer es nacida el 17 de diciembre de 1998 en Mayagüez, Puerto Rico, está próxima a cumplir 28 años.

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Adoptó el apellido de su esposo como se estila en Estados Unidos. Está casada con Yan Carlos Barreto Calderón, quien se desempeña como sargento del Ejército de Estados Unidos.

En el 2019, la pareja tuvo a su primera y única hija a quien llamó Penélope. La pequeña de 7 años acompañó a su madre en la coronación y se emocionó mucho, hasta el llanto, con el triunfo de su mamá.



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