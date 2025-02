¿Irreconocible? Así lucía Karina García, de ‘LCDLF’, antes de sus cirugías estéticas

En menos de dos semanas, Karina García se convirtió una de las participantes más polémicas de La casa de los famosos Colombia 2, pues sus diferencias y su pasado con otras conocidas figuras del medio han salido a flote en medio del reality.

Por estas y otras razones, el público se ha interesado en la historia de la modelo y creadora de contenido para redes sociales.

¿A qué se dedicaba Karina García antes de ser influenciadora?

Antes de alcanzar la popularidad en redes sociales y de someterse a múltiples procedimientos estéticos, la antioqueña tenía una vida completamente diferente dedicada al cuidado de otros.

Nacida y criada en el municipio de Yolombó, Karina García comenzó su carrera profesional como auxiliar de enfermería. Durante ocho años trabajó en diversos hospitales de Medellín, donde vivió momentos que quedarán para siempre en su memoria, según comentó recientemente en La casa de los famosos Colombia 2.

“Eso fue lo que me dio de comer, lo que me formó como ser humano. Yo aprendí a ser persona. Yo trabajé en el hospital mental de Medellín, también pasé por urgencias, por maternidad, cardiología y pediatría. Eso fue muy duro y lo disfruté hasta cierto punto. No nos digamos mentiras, la enfermería en este país es muy mal paga y es una realidad; en Estados Unidos es muy top, pero aquí no”.

“Madrugaba a las 3:00 de la mañana desde el municipio Don Matías para ir a Medellín y allá tomar el metro ¡Eso era un boleo! Era un trayecto muy largo y decía: ‘Yo ya no soy feliz con este trabajo’, y para mí el éxito es hacer lo que le hace feliz. Empecé a actuar en el hospital, pero por molestar, y poco a poco eso se empezó a dar y me escribieron para modelar, aun cuando ni siquiera yo creía en mí”, agregó Karina García sobre su historia.

Otro giro en su vida profesional ocurrió cuando se volcó a la creación de contenido para redes sociales, en las que comparte sus experiencias y conocimientos en salud y belleza. Ahora, como parte de una nueva faceta, se convirtió en participante de La casa de los famosos Colombia 2.

Así se veía Karina García antes de las cirugías

Teniendo en cuenta su trabajo como modelo y figura de redes sociales, la paisa decidió retocar varias partes de su cuerpo. Los cambios son evidentes gracias a una foto, tomada en su época de enfermera, que compartió a través de redes sociales hace un par de semanas.