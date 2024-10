Así lucía la mamá de Carolina Cruz cuando fue reina de belleza

Carolina Cruz es una de las presentadoras más reconocidas de la televisión colombiana.; sin embargo, antes de brillar frente a las cámaras lo hizo en las pasarelas como modelo. En 1999, por ejemplo, representó al Valle del Cauca en el Concurso Nacional de la Belleza y ocupó el segundo lugar.

Lo que algunos seguidores no conocían es que Luz Marina Osorio, madre de la tulueña de 45 años, también participó en varios certámenes. Así lo recordaron ambas en la más reciente emisión de Día a Día.

Carolina Cruz y su mamá cuando eran reinas

En su charla con el matutino del canal Caracol, en el que fue la invitada sorpresa del día, Luz Marina Osorio habló sobre la época en que aspiró a ser Señorita Antioquia, según ella, a escondidas de su padre.

Me iba a escondidas de mi padre a la salida del colegio directo a peinarme en la peluquería y prepararme para el reinado”, comentó la mamá de Carolina Cruz

Por último, Luz Marina Osorio admitió que tiene los mejores recuerdos de su época como reina de belleza, al punto que confesó el deseo de ver a Gaby, su nieta, seguir sus pasos y los de Carolina Cruz.

¿Por qué Carolina Cruz no terminó la universidad?

Hace varios meses, por medio de una publicación que hizo en su cuenta de Instagram, la presentadora de Día a Día confesó que comenzó sus estudios en Comunicación Social y Periodismo, pero los dejó por perseguir su sueño como reina de belleza.

“Estudié comunicación, no terminé mi carrera y es algo de lo que siempre me arrepiento. No gané, pero logré más de lo que pensé representando a mi Valle Del Cauca. Esta experiencia me hizo entender que no siempre seremos los primeros, pero que debemos llenarnos de pasión y amor por lo que hacemos para lograr lo que queremos”, aseveró Carolina Cruz en aquella ocasión.

El talento de la vallecaucana frente a las cámaras le abrió las puertas de la televisión. Inicialmente, hizo parte del Noticiero del Espectáculo, de Jorge Barón Televisión, y luego dio el salto al canal RCN, donde presentó Comandos, Muy buenos días y Noticias RCN. En 2013 llegó a Caracol Televisión y, desde hace seis años, hace parte del equipo de presentadoras de Día a Día.