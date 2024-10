Mamá de Christian Nodal envió pulla a Pepe Aguilar: “Déjelos vivir en paz”

Luego de confirmar su noviazgo, Christian Nodal y Ángela Angelar hicieron frente a una tormenta mediática que se desató, principalmente, porque semanas antes de dicho anuncio el cantante conformaba una familia junto a Cazzu, con quien tiene una hija llamada Inti.

A pesar de que los mexicanos llevan cuatro meses juntos, dos de estos casados, las dudas y rumores continúan rondando su amorío. En la tarde de este 1 de octubre, por ejemplo, se especuló sobre el tipo de relación que Cristina Nodal tendría con la nueva familia de su hijo.

El mensaje de la mamá de Christian Nodal a Pepe Aguilar

El intérprete de Aquí abajo fue hospitalizado en horas recientes, según comunicó su equipo a través de un comunicado de prensa. Precisamente, fue esta misiva la que Cristina Nodal compartió en su cuenta de Instagram con un mensaje dedicado al padre de Ángela Aguilar.

“Cuídemelo bien que de acá para allá nada se habla. Cuide muy bien sus estrategias y déjelos vivir en paz”, escribió la mamá de Christian Nodal como una clara referencia a Cuídamela bien, canción que Pepe Aguilar dedicó al esposo de su hija en días recientes.

Las reacciones a las palabras de Cristina Nodal no se hicieron esperar y, de paso, aumentaron los rumores sobre la relación que existe entre las familias Aguilar y Nodal.

¿Mamá de Christian Nodal y Ángela Aguilar no se llevan bien?

De acuerdo con TV Notas, una fuente cercana a los cantantes informó la razón por la que, supuestamente, Cristina Nodal no tiene una buena relación con los Aguilar, sobre todo con la madre de la cantante.

“Me acabo de enterar de que la mamá y la familia de Ángela se retuercen de coraje porque no les ha gustado que la señora Cristina publique fotografías de su nieta y de su antigua nuera. No tiene problema con que suba a la bebé, solo les causa conflicto cuando esas fotos incluyen a Cazzu. No tolera eso y piensan que Cristina lo hace a propósito. Bajita la mano, cree que quiere joder a su hija con una publicación de ese tipo”, indicó una presunta amiga de Ángela Aguilar a dicho medio.