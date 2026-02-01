Así lució Karol G en la gala previa de los Grammy 2026: “Qué linda, Carolina”

La presencia de Karol G en la gala previa a los Premios Grammy 2026 no pasó desapercibida. La cantante colombiana fue una de las invitadas al tradicional evento que antecede a la ceremonia principal y que reúne a artistas, productores y figuras influyentes de la industria musical en un ambiente más íntimo, pero igualmente observado por la moda y el espectáculo.

Para la ocasión, ‘La Bichota’ apostó por un vestido largo en tono negro, una elección sobria que se alineó con la estética elegante que predominó durante la noche. El diseño destacó por su corte estilizado y la espalda descubierta, un detalle que aportó modernidad al conjunto sin perder la formalidad que caracteriza a esta gala. El look se completó con accesorios discretos y un peinado que dejaba el protagonismo al vestido, reforzando una imagen refinada y segura.

“¡Qué linda, Carolina!“, fue la descripción que la colombiana dio a la publicación en la que presumió su traje.

Karol G, siguiendo la tendencia en los Grammy

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que Karol G coincidió en la elección del vestido con otras figuras internacionales, entre ellas Paris Jackson, quien también optó por un diseño oscuro y de líneas similares. Esta coincidencia no pasó inadvertida en redes sociales, donde seguidores y expertos en moda compararon los estilismos y destacaron cómo distintas personalidades lograron imprimir su sello propio a una propuesta cromática compartida.

La gala previa a los Grammy suele funcionar como un termómetro de tendencias, y este año el negro volvió a consolidarse como uno de los colores predominantes entre las invitadas. En ese contexto, la elección de Karol G fue leída como una decisión estratégica: elegante, atemporal y acorde con el carácter del evento.

Además de su aparición en la gala previa, ‘La Bichota’ tendrá un rol visible en la ceremonia principal de los Premios Grammy 2026. La artista colombiana fue confirmada como presentadora de una de las categorías durante la noche, lo que refuerza su presencia en uno de los escenarios más importantes de la industria musical.

