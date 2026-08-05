Así nació Lleva una escuelita en tu corazón, iniciativa de Alfonso Lizarazo por la educación

La muerte de Alfonso Lizarazo, este 4 de agosto, ha llevado a recordar su trayectoria como creador de ‘Sábados Felices’ y uno de los grandes referentes de la televisión colombiana. Sin embargo, más allá de su trabajo frente a las cámaras, el presentador impulsó una iniciativa que dejó una huella en cientos de comunidades del país y que hoy es considerada uno de los proyectos sociales más importantes ligados al entretenimiento nacional.

Se trata de ‘Lleva una escuelita en tu corazón’, una campaña que durante más de dos décadas combinó el humor, el deporte y la solidaridad para apoyar la construcción de espacios educativos en distintas regiones de Colombia.

¿De qué trataba ‘Lleva una escuelita en tu corazón’?

El proyecto nació en 1977, cinco años después del estreno de ‘Sábados Felices’, como una idea de Alfonso Lizarazo para aprovechar la popularidad del programa en beneficio de comunidades con necesidades en materia educativa. Para lograrlo reunió al elenco del espacio humorístico y organizó una serie de recorridos por diferentes municipios del país.

En cada visita, los humoristas ofrecían espectáculos y participaban en partidos de fútbol amistosos frente a equipos locales. Las actividades permitían reunir recursos destinados a la construcción de escuelas y al desarrollo de otras obras para niños y jóvenes. Con el paso de los años, la campaña se convirtió en una de las iniciativas sociales más representativas de la televisión colombiana.

Las cifras reflejan el alcance del proyecto. De acuerdo con información entregada por ‘Noticias Caracol’, durante 23 años el equipo disputó 296 encuentros deportivos, de los cuales solo perdió cuatro, y contribuyó a la construcción de 287 escuelas en diferentes regiones del país.

Además de las instituciones educativas, las giras también sirvieron para apoyar otras obras comunitarias, entre ellas guarderías, bibliotecas y parques infantiles, consolidando una labor que trascendió el entretenimiento y buscó mejorar las condiciones de miles de familias.

Tras conocerse la muerte de Alfonso Lizarazo, diferentes medios y figuras del entretenimiento recordaron ‘Lleva una escuelita en tu corazón’ como uno de los mayores aportes sociales del presentador. La iniciativa demostró que el éxito de un programa de televisión también podía convertirse en una herramienta para impulsar proyectos educativos y generar un impacto duradero en distintas comunidades del país.

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