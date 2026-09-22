Así reaccionó Amparo Grisales al volver a ver a su primer esposo: “Increíble”

Amparo Grisales celebró su cumpleaños número 70. Para honrar su vida, Día a Día, el programa matutino de Caracol Televisión, dedicó su emisión de hoy para recordar su recorrido en la pantalla chica, su historia de vida y los mejores momentos de su carrera artística.

Amparo Grisales y Germán Tessarolo recordaron su historia de amor

Entre las sorpresas que recibió la actriz y presentadora, hubo una que la transportó directamente a su pasado: el reencuentro con Germán Tessarolo, su primer esposo, con quien se casó cuando ella tenía 14 años. Al verlo de nuevo, Amparo no pudo contener su emoción y recordó con cariño al hombre con quien compartió sus primeros años de vida adulta. “Mi primer marido”, dijo sorprendida. Luego, con una sonrisa, resaltó tanto su aspecto físico como su lado artístico: “Qué guapura de hombre y qué increíble artista”.

Amparo también recordó una de las historias que dieron inicio a su romance. “Me acuerdo mucho porque él era macrobiótico, nos invitó a su apartamento, a mi amiga Madelen, a mí y a otro amigo. Estábamos ahí, después nos fuimos para la casa, y yo le dije a mi amiga: ‘a mí me gustó el suyo’, y ella me dijo ‘pues quédatelo’”.

Con el paso de los días, ambos iniciaron un romance. “Al comienzo fue pura mentirilla, yo ya estaba en televisión, le decía a mi mamá que yo me iba a quedar a grabar, pero me encontraba con él. Después de tantas mentiras nos casamos por lo civil en San Antonio del Táchira”, recordó la jurado de Yo me llamo.

La noticia fue un duro golpe para la madre de Amparo. Según lo que contó la actriz, su reacción fue de un profundo dolor al enterarse. “Fue la única tristeza, puedo reconocerlo y el único llanto que le di a mi mamá en su vida, cuando se enteró ella lloró lo que no está escrito”.

Amparo Grisales se casó con Germán Tessarolo.

¿Por qué Amparo Grisales y Germán Tessarolo se divorciaron?

Con el tiempo, Amparo y Germán empezaron a seguir caminos distintos. La actriz comentó que su desarrollo profesional y los intereses personales de cada uno fueron cambiando la dinámica de su relación. “Empezamos a crecer, yo empecé a estar en televisión y ya había otros intereses de cada uno”. Por su parte, Germán agregó: “Era otro tipo de relación, cada uno en su camino y uno no puede frustrar el camino del otro”. Fue entonces cuando decidieron ponerle punto final a su historia de amor. Aunque ya han pasado cerca de 50 años desde que su relación llegó a su fin, el cariño y la admiración de Amparo por su primer esposo siguen intactos, sobre todo por su talento artístico. De hecho, la actriz aseguró que en su casa tiene varios cuadros hechos por Tessarolo. “A mí su arte me encanta, me encanta como pinta”.

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