Así reaccionó Ana del Castillo tras ser víctima de robo en pleno concierto

Sorprendidos. Así quedaron los seguidores de Ana del Castillo, reconocida exponente del vallenato, al conocer los detalles del robo que sufrió durante un concierto el pasado 10 de mayo en Purísima, municipio del departamento de Córdoba.

El reclamo de Ana del Castillo tras el robo en pleno show

Según quedó registrado en videos tomados por algunos asistentes, la artista de 26 años se encontraba cantando cuando su equipo de trabajo se acercó para informarle que habían sido víctimas de un robo, presuntamente en los camerinos.

Uno de los objetos hurtados fue el celular personal de la cantante. Al enterarse, Ana del Castillo detuvo el show para hacer un llamado público a las autoridades y a la persona responsable del hurto. Durante su intervención, expresó que estaba dispuesta a perdonar al ladrón si le devolvía el teléfono.

“A la Policía y a la gente de seguridad les pido un favor: si llega la persona a dar el teléfono, no lo vayan a palear. Yo lo perdono (...) Para la persona que me robó el teléfono, sepa que lo perdono y no seré capaz de meterle un puño o una trompada. ¡Pero necesito el teléfono, no joda!”, dijo desde la tarima.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, ni Ana del Castillo ni su equipo se han pronunciado oficialmente sobre lo ocurrido. Tampoco se ha confirmado si lograron recuperar los objetos robados.

Los inicios de Ana del Castillo en la música

A pesar de no haber conocido la voz de su padre debido a una tragedia, la valduparense se interesó por la música desde muy pequeña. A los 7 años, ejemplo, ya formaba parte de la agrupación del maestro Andrés ‘El Turco’ Gil, con la que tuvo la oportunidad de dar sus primeros pasos en el vallenato. Esta experiencia temprana fue fundamental para moldear su estilo musical y fortalecer su seguridad en el escenario.

Un momento crucial en la vida de Ana del Castillo fue cuando interpretó un homenaje a Calixto Ochoa. Esta presentación la conectó con Rolando Ochoa, quien vio en ella un gran potencial y la impulsó a seguir adelante en su carrera. Desde entonces, Ana no ha parado de cosechar éxitos y se ha consolidado como una de las voces más importantes del vallenato femenino.