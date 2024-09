Así reaccionó Ángela Aguilar al cumpleaños de Inti, hija de Nodal y Cazzu

El 14 de septiembre, Inti, la hija de Christian Nodal y Cazzu, cumplió su primer año de vida. Los cantantes no pasaron desapercibida esa fecha tan especial y le hicieron una fiesta que contó con la presencia de sus familiares más cercanos.

Te puede interesar: Hija de Christian Nodal y Cazzu casi muere en el parto: “fue muy traumático”

En las imágenes que compartió Cazzu en su perfil de Instagram no se ve directamente la cara del intérprete de Adiós amor, pero un detalle mostró que el cantante sí estaba ahí.

Nodal y Cazzu. Fotografía por: instagram

De hecho, muchos fanáticos criticaron al artista por, supuestamente, no felicitar a su hija. El cantante no dudó en responder, expresando su molestia con quienes han hecho acusaciones en su contra sin conocer lo que realmente ocurre con su vida personal.

¿Ángela Aguilar acompañó a Nodal al cumpleaños de su hija?

Ángela Aguilar no asistió al cumpleaños de Inti. Mientras Nodal compartía con su hija y su ex, la intérprete de La llorona estaba en compromisos laborales en Houston, Texas, en una exposición que hizo el Consulado de México para enaltecer su carrera musical, durante su primera década.

Pese a que no estuvo presente en la celebración, teniendo en cuenta que en el pasado ella y Cazzu eran amigas, incluso llegó a decir que sería la tía de Inti, la hija de Pepe Aguilar no ignoró el cumpleaños de la pequeña.

Cristy Nodal, la madre de Christian, hizo una publicación felicitando a su nieta. “¡Feliz cumpleaños amor de mi vida! Mi Inti. ¡Eres la luz de mi vida y de nuestra familia! ¡Las abuelitas me entenderán! ¡Yo también soy la abuela y la ‘Nona’ más feliz del mundo!”, escribió.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Ángela no dudó en reaccionar a la publicación dándole un like. Aunque no escribió nada, ese pequeño detalle se volvió tendencia en el mundo del espectáculo, pues, hasta el momento, la artista no se ha referido a ese tema.

Se ha presumido que la hija de Pepe Aguilar no tiene una buena relación con la familia de su esposo. Hace unos meses se rumoró que Ángela habría dejado plantada a su suegra y cuñada en un evento importante para ellas. La revista TV Notas aseguró que eso le habría generado una mala imagen a la joven, especialmente con Cristy Nodal, su suegra.

Vea también: Pepe Aguilar reveló las exigencias de Ángela Aguilar en camerino: “impresionante”

“La relación con su mamá es intocable. En esa familia se hace lo que la señora dice y que Nodal no haya llegado a la cena le dolió en el alma a la señora. Hasta el momento, la señora no ha compartido tiempo ni momentos con Ángela, en comparación con la forma como lo hizo en su momento Belinda y con Cazzu a quienes trató como sus hijas”, aseguró la mencionada revista.