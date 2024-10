Así reaccionó hijo de Giovanny Ayala al ver video de la pelea con Ciro Quiñones

Giovanny Ayala y Ciro Quiñones protagonizaron en días recientes un escandaloso enfrentamiento en el que, incluso, se presentaron agresiones físicas. Todo ocurrió en el centro comercial Gran Estación, de Bogotá, y quedó registrado a través de varios videos que no tardaron en volverse virales por medio de redes sociales.

¿Cómo reaccionó Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, al video con Ciro Quiñones?

En una entrevista que concedió a la revista Vea, el joven artista de música popular aseguró que suele responder a los mensajes de odio que recibe en redes sociales. Incluso, admitió que lo hizo en medio de la polémica entre Quiñones y su papá.

Fue entonces cuando le preguntamos a Miguel cómo se enteró de lo ocurrido y qué sintió al ver las imágenes de las agresiones que sufrió Giovanny Ayala en aquel momento.

“Yo estaba viendo una película cuando ‘Panelitas’, el amigo de mi papá, me hizo una videollamada y apenas le contesté me dijo: ‘Miguel, míreme cómo estoy y grabe para que la gente crea’; ahí yo tomé captura de cómo estaba él, con la cara llena de sangre, publiqué el video y salí a hablar en redes sociales. Eso es algo que nunca hago, pero este tema ya lo sentía personal, pues es mi familia”, comentó Miguel Ayala, quien participó en la pasada temporada de Yo me llamo.

“La verdad fue muy duro. Ese día tenía muchas ganas de llorar y un nudo en la garganta. Es feo porque mi papá no estaba buscando pelea, él estaba en una reunión con la senadora en ese centro comercial; Ciro es quien llega, lo agrede y lanza el primer puño. Pero lo que más me dolió fue ver cómo lo cogen en el piso, lo empujan y le meten una pata. Me dio mucha tristeza y mucho malgenio ver a mi papá así, en el piso, recién operado y siendo agredo ¡Fue muy triste eso!”, agregó el cantante bogotano, uno de los siete herederos de Giovanny Ayala, quien advirtió que esta será la última vez que se hable en público del tema.