Así reaccionó Jennifer López cuando periodista le dijo que está envejeciendo

La semana pasada Jennifer López tuvo un encuentro con el periodista de Variety, Clayton David, quien se desempeña como editor senior. La charla, que fue con público incluido y alrededor de la carrera de la exesposa de Ben Affleck y su interpretación en la película ‘Imparable’, en inglés ‘Unstoppebale’, que produjo y dirigió justamente Affleck, elogiaba su rol ahí, no obstante, un comentario del comunicador pareció incomodar a la también cantante y empresaria de 55 años.

“Escucha, no puedo creer que hayan pasado 30 años desde Selena. No puedo creer que en 30 años hagamos la retrospectiva de esto y tú tendrás 60 para entonces”, dijo el Variety’s Senior Awards Editor, en un video que fue difundido por TMZ.

JLo, interrumpió y dijo inicialmente: “Wow”, al tiempo que Davis continuaba comentando sobre su edad, y mencionó “que está envejeciendo” según lo reportado. López solo corroboró el hecho con un “Lo estoy”.

El comentario provocó risas entre algunos asistentes al público y en otros, algo de desconcierto y se escucha según lo publicado por Yahoo Noticias que alguien dijo “¿realmente dijo eso?”.

El periodista continuó la conversación destacando su actuación en la película reciente calificándola como una de sus mejores interpretaciones, pero cuando terminó, López algo incómoda buscó argumentar su posición, al tiempo que buscó la complicidad del público.

Jennifer López se defiende ante comentarios

“Es gracioso que pienses que estoy envejeciendo” y él cayendo en cuenta de sus palabras asegura que se trató de una broma, López se dirigió entonces a los asistentes. “Es porque quiero decir gracias, chicos. Porque hemos estado haciendo esto juntos durante mucho tiempo. Lo hemos estado haciendo durante mucho tiempo y ustedes han estado aquí conmigo”, dijo López. “Hoy, estuve cantando algunas canciones nuevas y volví a cantar ‘If You Had My Love’, que es mi primera canción de 1999. Es esa cosa, de, qué viaje ha sido este”.

Luego se mostró optimista frente al futuro: “Honestamente siento que lo mejor está por venir… siento que mi creatividad y quién soy como artista, como dijiste, también siento que esto para mí, fue otro tipo de nivel para mí de profundizar en quién soy como persona, como artista”.

En el resto de la charla procuró hablar de sus procesos y momentos dejando atrás cualquier alusión a su aspecto o edad. “Este tipo de roles te cambian, de alguna manera, cuando los permites”. Explicó, “Porque llegan a ti en momentos de tu vida cuando los necesitas, y te ayudan a crecer y te sanan de alguna manera”.

“Y si puedes permitirte ser lo suficientemente vulnerable y real para mostrar tus defectos y realmente exponerte de alguna manera, como artista, ese es un regalo que siempre deseas”, continuó. “Deseas tener eso.”

También mencionó los consejos y procesos de otros que le han ayudado a ella en los suyos.

“Para mí, de eso se trata mi vida”, recalcó. “Hacer cosas que sean hermosas y entretenidas, pero también hacer que la gente sepa que el amor es lo que importa y que no estás solo. Que todos estamos en esto juntos”.

