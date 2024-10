P. Diddy y Jennifer López: así fue su tormentoso romance: “No paraba de llorar”

En el 2000, Jennifer López dejó sin aliento a miles cuando llegó ataviada con el famoso e icónico vestido verde de Versace a los Premios Grammy de ese año. No llegó sola, lo hizo con su novio de ese momento, el rapero y productor Puff Daddy, hoy conocido como P. Diddy, cuyo nombre de pila es Sean Combs. Los dos conformaban una pareja de jóvenes, bellos y ricos, así que fueron el centro de atención de esa noche.

Atrás había quedado un episodio difícil y escandaloso que puso a JLo y a su novio tras las rejas. A ella por unas cuantas horas y a él días. Al final salieron victoriosos.

Volviendo a la pareja de artistas que se había conocido en el video If you had my Love, de ella que él produjo, en 1999 cuando López estaba recién separada de su primer esposo Ojani Noa. Esa es la versión oficial, aunque con el tiempo se hablaría de que P. Diddy en realidad, tuvo que ver con que ella se separara de él.

López era la estrella latina en ascenso mientras que Puff ya se vislumbraba como un empresario de la música y productor que lanzaba sus propios artistas. Fue justamente en el lanzamiento de uno de sus pupilos, con su disquera Bad Boys Records, que se dio el famoso tiroteo que hoy, cuando el rapero está bajo investigación por delitos sexuales, vuelve a ponerse sobre el tapete.

Los hechos del famoso tiroteo con JLo y P. Diddy

Los acontecimientos ocurrieron solo unos meses antes de que López se ataviara con el famoso traje green jungle. En diciembre de 1999 la pareja acudió a una fiesta en el Hot Chocolate Club, de Nueva York, la discoteca de moda del momento, donde celebraban el lanzamiento del rapero Shyne, quien había firmado con la naciente disquera de Diddy.

Sobre lo que ocurrió antes del pleito que desembocó en disparos hay dos versiones. Una que cuando Diddy y su novia se iban a ir, él accidentalmente mojó con el contenido de una botella de campaña a un hombre llamado Matthew Allen, conocido como Scar, quien estalló en ira y comenzó una acalorada discusión. El ambiente terminó mal y los acompañantes de parte y parte comenzaron una riña y se escucharon disparos. Diddy, JLo y el nuevo artista huyeron en el auto del primero.

Tres personas resultaron heridas, dentro de la discoteca, entre ellas una mujer, llamada Natania Reuben, que recibió un disparó en el rostro.

Diddy Combs, Jennifer López y Shyne fueron detenidos y arrestados por la policía cuando estaban en un semáforo a pocos metros del club. JLo fue absuelta de cargos y liberada 14 horas después, pero Sean ‘Diddy’ y Shyne se vieron envueltos en un largo proceso legal, pues se descubrió que el arma utilizada por Combs hallada en su carro, era robada, una pistola 9 mm. Esa misma noche terminó la carrera del pupilo de Diddy.

Shyne resultó en prisión por diez años, aunque él mismo contó en una entrevista a The Hollywood Reporter que fue leal a Diddy debió asumir las consecuencias de lo que ocurrió esa noche. “No perdamos de vista la cruda realidad. No se trata de alguien con quien pasé vacaciones y con quien disfruté de una relación de hermandad, es alguien que destruyó mi vida (...) solo quería hacer que mi madre se sintiera orgullosa (…) él se dio vuelta y llamó a testigos para que testificaran en mi contra, básicamente me envió a prisión”, declaró Shyne acerca de quien fuera su mentor y luego lo abandonó.

La otra versión no confirmada que se ha vuelto toda una leyenda es que en realidad la que dejó caer la champaña sobre el sujeto fue López y que Diddy sobornó un juez para evitar que su novia se viera involucrada. Se especuló con que López mintió bajo juramento sobre lo ocurrido esa noche. Según New York Times, Diddy fue detenido y se declaró culpable por porte ilegal de armas, pero se le retiraron dos años después.

La relación con P. Diddy ‘enloquecía’ a Jennifer López

La relación del rapero y la protagonista de la película Selena duró solo dos años, aunque hoy se especula con que duró más, pues volvieron clandestinamente un par de ocasiones. Tres años después de la ruptura oficial López insinuó que se trató de un noviazgo que no la hizo feliz. “Estaba en una relación con Puff en la que no paraba de llorar, estaba desquiciada y volviéndome loca. Mi vida cayó en picada”.

Según López, aunque nunca sorprendió a Diddy con otra mujer, siempre tuvo la certeza de que él no era fiel. “Nunca lo sorprendí engañándome, pero lo sabía”, dijo en una entrevista con Vibe.

Adicionalmente, notó que él tenía problemas de ira, podía ponerse violento y la dejaba plantada. “Decía que iba a un club durante un par de horas y luego nunca regresó esa noche. Tenía que pensar, ¿quiero estar en casa con los niños en 10 años, preguntándome dónde está alguien a las tres de la mañana?”. En general, ella calificó su situación con él como demasiado estresante.

Jlo y Chris Judd habrían terminado por culpa de Diddy Fotografía por: Getty

Después de escándalo del tiroteo el romance acabó y los artistas rompieron. EL idilio que siguió para Jennifer fue con el coreógrafo Cris Judd, con quien estuvo casada entre el 2001 y el 2003. También en el plano de la especulación se ha dicho que Diddy habría tenido mucho que ver con el divorcio del bailarín y la cantante. López conoció a Ben Affleck, en su primera etapa hacia el 2002, cuando coincidieron en la película Gigli. AL año siguiente, cuando ella ya se había divorciado de Cris, comenzaron a salir, se comprometieron, pero cancelaron la boda. La pareja reanudó el romance en el 2020 y se casó en el 2022. El divorcio llegó este 22024 y nuevamente se le atribuye responsabilidad a Diddy.

¿Ben Affleck vio videos íntimos de JLo y P. Diddy?

Retomando el asunto del tiroteo de 1999 y lo ocurrido esa noche de diciembre en Nueva York estaría más que olvidado, de no ser porque en febrero pasado, cuando las autoridades allanaron las mansiones de Diddy en La Florida y California, hallaron entre muchos otros elementos incriminatorios decenas de videos.

Se dice que en algunos videos estaría López, esto no se ha confirmado y permanece en el terreno de la especulación. En dicho material quedaría en evidencia que JLo estaba más involucrada de lo que se creía en los hechos de la discoteca y que Diddy habría sobornado al jurado durante el juicio. Es decir, López habría permitido que el joven rapero, que lanzaba esa noche su novio, fuera a la cárcel siendo inocente.

Otra versión dice que en realidad, los videos hallados contiene material íntimo de López y Diddy. Cualquiera de las dos versiones habría afectado mucho a Affleck, que habría recibido el material de manos de amigos del FBI, que quisieron alertarlo sobre un eventual escándalo. El actor habría descubierto una Jennifer que ignoraba y por ello, desde marzo se habría distanciado de ella yendo a un inminente divorcio. Esto lo reiteró el pódcast Collect Calls with Sue Knight, liderado por el productor que asegura haber estado en algunas fiestas de Diddy.

Diddy quien está arrestado por tráfico de personas, violación, posesión de drogas, posesión de armas y extorsión entre otros delitos, según RadaOnline, siempre estuvo interesado en JLO y habría tenido romance con ella cuando López aun estaba con Cris Judd y se encargó de separarlos.

“Diddy está obsesionado con Jennifer y tiene gran parte de la culpa por arruinar su matrimonio con Judd. Las personas cercanas a Diddy dicen que cuando estaban juntos, él hizo un video de ellos haciendo el amor apasionadamente”, mencionó una fuente a Radar que reveló que la cinta era de conocimiento de varias personas: “Los amigos de Diddy hicieron saber que él todavía tenía la cinta. Poco a poco, la noticia se fue extendiendo entre el grupo de coristas, bailarines y músicos que trabajan para las grandes estrellas”.

Con los años, López y Diddy se alejaron por completo, sin embargo, parece que el romance que vivieron a comienzos de siglo ha afectado la vida de la Diva del Bronx, pues además de hacerla infeliz le ha echado a perder tres matrimonios.

