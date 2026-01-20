Así respondió Luisa Fernanda W a fuerte crítica de Robinson Díaz hacia los influenciadores

Unas recientes declaraciones del actor Robinson Díaz despertaron una fuerte polémica en redes sociales y abrieron un debate de grueso calibre sobre el papel de los influenciadores en la actualidad. Sus palabras no solo provocaron reacciones divididas entre los internautas, sino que también motivaron una inesperada respuesta de Luisa Fernanda W.

En una entrevista con el pódcast Senderos de éxito, el actor de 59 años se refirió a los creadores de contenido y lanzó una dura crítica al fenómeno de la fama en redes sociales.

“Estamos plagados de influencers y de un poco de idiotas y pendejos que quieren ser famosos, pero no tienen nada, no tienen mérito, no tienen talento”, afirmó Robinson Díaz, quien advirtió que, al menos para él, el éxito solo tiene sentido cuando se logra para “contarle algo a los demás”.

¿Qué dijo Luisa Fernanda W a Robinson Díaz?

Tras la viralización de estas declaraciones, Luisa Fernanda Cataño Ríos (nombre de pila) reaccionó con un mensaje extenso en el que, aunque dejó claro su respeto por la trayectoria del actor, expresó su desacuerdo con la generalización.

“A mí Robinson Díaz me parece espectacular, amo su carrera como actor y lo admiro muchísimo, pero ya que se abrió esta conversación, quiero dar mi opinión”, señaló inicialmente.

Luisa Fernanda W aseguró que comprende el origen de la percepción de Robinson Díaz, pero enfatizó en que “generalizar no es justo ni preciso”. En ese sentido, explicó que la creación de contenido va mucho más allá de una moda pasajera y que hoy debe entenderse como una industria consolidada.

“Ser creador de contenido no es una moda, es una industria”, afirmó, al tiempo que destacó el impacto económico del sector. Según explicó, la economía de los creadores mueve cientos de millones de dólares a nivel global, una cifra que, a su juicio, no podría sostenerse “con gente sin nada en la cabeza”.

Luisa Fernanda W también resaltó el impacto laboral que tiene esta industria en países como Colombia: “Detrás de un creador hay camarógrafos, editores, maquilladores, community managers, diseñadores, marcas locales y equipos completos viviendo de esto”.

“Colombia tiene muchos creadores preparados, disciplinados, responsables y con una ética de trabajo de verdad impecable. Reducir todo a una sola etiqueta no refleja la realidad. El talento no compite, se respeta. Las industrias creativas no se anulan entre sí, se complementan. Cuando dejamos de dividir y empezamos a entender, todos crecemos. Así como hay actores buenos y otros no tanto, también hay creadores que estudian, se preparan, trabajan con disciplina y aportan valor real”, concluyó la influenciadora paisa en su mensaje.

El mensaje de Luisa Fernanda W a Robinson Díaz reabrió el debate en redes, donde miles de usuarios aprovecharon la ocasión para compartir diversas opiniones.

