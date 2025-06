Así se planeo la boda de Luis Díaz y Geraldine Ponce: “Tenían todo claro”

En una boda cuya magnitud y elegancia robaron titulares, la encargada de imprimir el sello emotivo y sofisticado a la decoración fue la destacada diseñadora de eventos Ney Nieto y el planeador Andrés Cardona.

Conformando un equipo de más de 50 personas, Nieto dirigió el montaje floral que convirtió la Parroquia Inmaculada Concepción y el Country Club de Barranquilla en escenarios de ensueño. El eje central de su propuesta fueron flores blancas —entre las que sobresalieron rosas, hortensias, delfinios, bocas de dragón y clavelinas— que inundaron de pureza y delicadeza cada rincón del lugar.

Varios días de preparación

Según declaraciones de la propia Nieto, su trabajo requirió varios días de preparación, coordinación y montaje. Cada especie floral fue seleccionada por su textura, aroma y capacidad de integración en los espacios arquitectónicos del recinto religioso y social, mientras la paleta blanca buscó evocar serenidad, elegancia y atemporalidad.

Más que una decoración, lo que presentó Ney Nieto fue una narrativa visual: un tránsito profundo del recinto sagrado al salón, donde los elementos orgánicos se combinaron con la luminotecnia y la disposición arquitectónica para fortalecer el ambiente emotivo y ceremonial del matrimonio.

No fue nada distinto a lo que Geraldine quería para su matrimonio desde que se comenzó a planear en 2021. Según una entrevista que Cardona concedió a El Heraldo, ella siempre lo tuvo claro.

“María Alejandra, la madrina de boda de Geraldine me escribió, porque en ese momento ellos estaban en Inglaterra, ya que viven allá, y desde el primer momento la madrina siempre fue los ojos de ambos aquí en Barranquilla. Geraldine me comentó todo lo que le gusta y lo que tenía pensado para su boda, que no fue nada diferente a lo que finalmente se hizo”, contó el planeador de bodas.

También habló de algunas preferencias de Luis. “Para ellos los postres son importantes, por lo menos a Luis le encanta el arequipe, y en el cuarto rojo hicimos cuatro estaciones, pero todo con el fin de brindar una experiencia distinta. Ahí los invitados encontraban diferentes postres, en otra helados, hubo uno icónico que era la milhojas, con diferentes rellenos y entre ellos, por supuesto el de arequipe, que es el preferido del novio”, contó.

¿Quién es Ney Nieto?

Con una trayectoria reconocida en eventos de alto perfil y matrimonios sociales en Colombia, Nieto ha sido protagonista en montajes que destacan no solo por su belleza, sino también por el concepto detrás de cada espacio. En la boda de Luis Díaz, su labor —hidratación de espacios y creación de atmósferas— resume una visión integral del oficio: que cada lugar cuente una historia y despierte emociones en los invitados.