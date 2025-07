Así se prepara Andrea Valdiri para su pelea con Yina Calderón ¿Cuándo y dónde es?

Yina Calderón, exparticipante de La casa de los famosos, sigue dando de qué hablar tras la culminación del reality, esta vez por un nuevo y polémico enfrentamiento fuera de las pantallas. La creadora de contenido se medirá en el ring contra Andrea Valdiri, otra influenciadora con quien ha protagonizado varios roces mediáticos en los últimos años.

El combate hace parte de Stream Fighters 4, un evento de boxeo que reúne a reconocidas figuras de internet y que es organizado por el streamer colombiano Westcol. En redes sociales, ambas han compartido adelantos de sus entrenamientos, alimentando la expectativa de sus seguidores por este inusual duelo pugilístico.

¿Cuándo y dónde es la pelea de Andrea Valdiri y Yina Calderón?

La cuarta edición de Stream Fighters se llevará a cabo el próximo 18 de octubre en el Coliseo Medplus de Bogotá, donde varias figuras del mundo digital se enfrentarán en combates de exhibición. Sin duda, el duelo entre ‘La Valdiri’ y Calderón es uno de los más esperados, tanto por la historia de conflictos que tienen como por la curiosidad que despierta verlas en un ring.

Consciente de lo que está en juego, Andrea Valdiri ha decidido tomar el reto con total seriedad y se encuentra entrenando bajo la guía de Jacobo Crissmatt, un reconocido entrenador que ha trabajado con boxeadores profesionales. Entre los talentos que ha formado se encuentra el venezolano Alberto Ramírez, quien representó a su país en los Juegos Olímpicos de Verano de 2016.

“Tiene una zurda peligrosa”, aseguró Crissmatt sobre la influenciadora barranquillera, destacando su disciplina y fuerza.

Por su parte, Yina Calderón, que recientemente estuvo en La casa de los famosos Colombia 2, también se prepara para el combate, aunque desde un enfoque distinto. Durante el cara a cara previo al evento, Andrea Valdiri le propuso pelear sin máscaras, a lo que la huilense respondió: “Como yo no soy tan egocéntrica como esta señora que está al lado mío, reconozco que ella es una gran rival, reconozco y sé perfectamente las cualidades de mis oponentes y sé perfectamente que yo no lo hago, que yo no boxeo. Haya una gran diferencia y es que yo soy calle, que tengo esto en la sangre”.

Además, Calderón explicó que su decisión de llevar máscara obedece a compromisos laborales inmediatos. “Entonces como no te subestimo y voy para un reality prefiero cuidar mi rostro porque no me da el tiempo para recuperarme”, agregó.

Stream Fighters 4 ¿Qué otras peleas habrá en el evento?

Además del esperado combate entre Andrea Valdiri y Yina Calderón, el evento reunirá a otros creadores de contenido e influenciadores latinoamericanos que buscarán medir fuerzas sobre el ring. Entre los duelos confirmados están JH de la Cruz, de Colombia, frente a Cristorata, de Perú; así como Karina García, también colombiana y exintegrante de La casa de los famosos, contra la mexicana Karely Ruiz.

El chileno Shelao peleará contra Belosmaki, influenciador colombiano recordado por sus dos participaciones en el Desafío. En la cartelera también figuran Milica, de Argentina, que se enfrentará a la colombiana May; y un enfrentamiento entre TheNino, de República Dominicana, y ByKyng, de Chile.