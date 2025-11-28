Así se ve en la actualidad Hanny Vizcaíno de ‘Pa’ quererte’. ¿Qué edad tiene?

La serie Pa’ quererte ha sido una de las más queridas por los televidentes de RCN en los últimos años. La producción se estrenó el 7 de enero de 2020. Inicialmente, se transmitía de lunes a viernes a las 8:00 p. m. Sin embargo, debido a la pandemia de COVID-19, la producción se vio interrumpida y los episodios se detuvieron el 20 de marzo de 2020. La novela volvió a la pantalla con nuevos episodios a partir del 12 de enero de 2021, y finalmente terminó su emisión el 7 de mayo de ese mismo año.

Hanny Vizcaíno interpretó a Isabel Trujillo

Hanny Vizcaíno protagonizó la serie junto a Sebastián Martínez. La joven actriz le dio vida a Isabel Trujillo, la hija de 8 años del protagonista. Su actuación fue muy bien recibida; su personaje resonó con el público y, gracias a su talento, ganó el premio “Mejor Talento Infantil” en los Premios India Catalina 2021.

Hanny Vizcaíno Fotografía por: ARTURO RODRIGUEZ

¿Cuántos años tenía Hanny Vizcaíno cuando estuvo en ‘Pa quererte’?

La actriz, quien enamoró al público con su espontaneidad, carisma e inocencia natural, tenía nueve años cuando la telenovela salió al aire. Actualmente, es una adolescente de 15 años.

Recientemente, Hanny concedió una entrevista para el programa Hola gente y sorprendió a muchos, pues ya no es la misma niña que se dio a conocer en Pa’ quererte. Allí, la actriz reveló algunos detalles de su vida y su carrera. Primero contó el significado de su nombre: “Hanny fue porque a mi papá le gustaba Padres e hijos y había una actriz que el personaje se llamaba así”, contó.

Sin embargo, los comentarios en redes sociales llamaron la atención: “Muy linda y avispada cuando actuó en la novela, era un amor”, “se creció”, “¿en qué momento se creció?”, “una súper estrella esa niña”, “tan rápido pasa el tiempo”, “Dios mío, qué viejos estamos”, “¿entonces yo cuántos años tengo?”, “está gigante y muy bonita”, “pensar que pandemia fue ayer”, “no puedo creer que haya pasado tanto tiempo”.

Hanny ha seguido creciendo tanto en su carrera como actriz como en su vida personal. Se dedica a estudiar teatro, tiene una pasión por la danza y las artes, y logra equilibrar su vida escolar con su carrera actoral, siempre contando con el apoyo incondicional de su familia, especialmente de su madre, quien actúa como su representante. También tiene un gran interés por el baile, ¡incluso por el K-pop! Además, se siente atraído por las artes y sueña con un futuro en campos como la arquitectura, el diseño de interiores o las artes plásticas.