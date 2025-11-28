Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Famosos

Así se ve en la actualidad Hanny Vizcaíno de ‘Pa’ quererte’. ¿Qué edad tiene?

La actriz interpretó a Isabel Trujillo en la producción de RCN que protagonizó junto a Sebastián Martínez.

Por Cindy Katerine Martínez López
28 de noviembre de 2025
Hanny Vizcaíno
Fotografía por: INSTAGRAM

La serie Pa’ quererte ha sido una de las más queridas por los televidentes de RCN en los últimos años. La producción se estrenó el 7 de enero de 2020. Inicialmente, se transmitía de lunes a viernes a las 8:00 p. m. Sin embargo, debido a la pandemia de COVID-19, la producción se vio interrumpida y los episodios se detuvieron el 20 de marzo de 2020. La novela volvió a la pantalla con nuevos episodios a partir del 12 de enero de 2021, y finalmente terminó su emisión el 7 de mayo de ese mismo año.

Hanny Vizcaíno interpretó a Isabel Trujillo

Hanny Vizcaíno protagonizó la serie junto a Sebastián Martínez. La joven actriz le dio vida a Isabel Trujillo, la hija de 8 años del protagonista. Su actuación fue muy bien recibida; su personaje resonó con el público y, gracias a su talento, ganó el premio “Mejor Talento Infantil” en los Premios India Catalina 2021.

Hanny Vizcaíno

Hanny Vizcaíno

Fotografía por: ARTURO RODRIGUEZ

¿Cuántos años tenía Hanny Vizcaíno cuando estuvo en ‘Pa quererte’?

La actriz, quien enamoró al público con su espontaneidad, carisma e inocencia natural, tenía nueve años cuando la telenovela salió al aire. Actualmente, es una adolescente de 15 años.

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp

Recientemente, Hanny concedió una entrevista para el programa Hola gente y sorprendió a muchos, pues ya no es la misma niña que se dio a conocer en Pa’ quererte. Allí, la actriz reveló algunos detalles de su vida y su carrera. Primero contó el significado de su nombre: “Hanny fue porque a mi papá le gustaba Padres e hijos y había una actriz que el personaje se llamaba así”, contó.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Sin embargo, los comentarios en redes sociales llamaron la atención: “Muy linda y avispada cuando actuó en la novela, era un amor”, “se creció”, “¿en qué momento se creció?”, “una súper estrella esa niña”, “tan rápido pasa el tiempo”, “Dios mío, qué viejos estamos”, “¿entonces yo cuántos años tengo?”, “está gigante y muy bonita”, “pensar que pandemia fue ayer”, “no puedo creer que haya pasado tanto tiempo”.

Hanny ha seguido creciendo tanto en su carrera como actriz como en su vida personal. Se dedica a estudiar teatro, tiene una pasión por la danza y las artes, y logra equilibrar su vida escolar con su carrera actoral, siempre contando con el apoyo incondicional de su familia, especialmente de su madre, quien actúa como su representante. También tiene un gran interés por el baile, ¡incluso por el K-pop! Además, se siente atraído por las artes y sueña con un futuro en campos como la arquitectura, el diseño de interiores o las artes plásticas.

Cindy Katerine Martínez López

Por Cindy Katerine Martínez López

Comunicadora Social y Periodista de la Universidad Sergio Arboleda con 10 años de experiencia en medios de comunicación, generación de contenidos digitales, reportería e investigación. cmartinez@elespectador.com
Temas:

Vea

Hanny Vizcaino

Hanny Vizcaino Pa quererte

Pa quererte RCN

Hanny Vizcaino edad

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.