Así se ve en la actualidad Sarita de ‘Vecinos’. Ya no actúa y no vive en Colombia

Este miércoles, después de La Influencer, regresa a Caracol Televisión unas de las telenovelas más queridas por los colombianos. Se trata de Vecinos protagonizada por Robinson Díaz que narra la historia de Óscar Leal, un taxista humilde que se gana la lotería y se va vivir a un edificio de estrato alto en una exclusiva zona de la ciudad. Allí se enamora de la ‘doctora Tatiana’, una mujer adinerada interpretada por Flora Martínez.

Paola Díaz interpretó a Sarita

Una de las actrices que también hizo parte de la producción que fue emitida por primera vez en el 2008, fue Paola Díaz, quien le dio vida a Sarita, una de las residentes del edificio.

La actriz habló para este medio y reveló a qué se ha dedicado después de su participación en esa producción: “Hace 15 años emigré hacia México. Me ha ido muy bien, ya soy mexicana de adopción, con pasaporte mexicano. Ha pasado de todo, han sido años de muchas sorpresas gratas, tanto a nivel laboral como a nivel personal. Estoy muy contenta y ha sido muy provechoso el tiempo acá“, contó.

¿Por qué Paola Díaz, Sarita en ‘Vecinos’, se fue de Colombia?

Aunque en su tierra natal tenía un importante recorrido en la actuación, Paola decide hacer un cambio de vida y comenzar de cero en el país azteca. Su decisión no fue impulsada precisamente por nuevos proyectos artísticos, sino por amor:

“Yo emigro por razones personales, básicamente. Conocí una persona colombiana y a él lo trasladan hacia México de una multinacional. Ese era el paso siguiente porque el amor a distancia no hubiera funcionado nada. Vine en realidad a hacer algo que solo había hecho en la ficción y era hacer una casa y un hogar muy ensamblado. Él también tiene hijos y yo tengo mis hijos y era como juntar estos dos universos para formar uno solo a ver qué salía y el experimento afortunadamente estuvo muy bien. Acá he hecho raíces y también logré buscar esa parte profesional en otros ámbitos y aparte de la actuación también”.

Aunque al comienzo el camino no fue facil, Paola y su familia supieron acoplarse a esa nueva vida: “Fueron años difíciles para entender la dinámica, pero ya es misión cumplida, por lo menos en esa parte de lograr hacer un hogar todos juntos. México nos recibió muy bien, es un país muy generoso, con muchísima magia y mística, creo que yo me acoplé muy bien y los chicos también".

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Paola Díaz ahora es mánager de actores

Aunque actualmente no está dedicada a la actuación, tampoco se ha desligado completamente del medio. Desde hacer varios años creó una agencia de representación de actores junto a su amiga y colega Patricia Polanco, quien interpretó a Clarita en Vecinos.

“No persistí o no persisto en ese ámbito de la actuación, porque tengo otro negocio que también tiene que ver con lo mismo, pero que me implica mucho tiempo. Después de dos años de haber llegado a México comencé a manejar actores, a hacer agencia con actores mexicanos de formación teatral que no tenían en ese entonces la fortuna de tener una agencia, eso no se veía mucho acá. Entonces eso me consumió absolutamente toda la energía, aún todavía me consume”, contó.

Aunque durante los primeros años hizo parte de algunas telenovelas, hoy en día está dedicada 100% a su agencia: “Varias veces hice casting y quedé en varios personajes. Trabajé en una serie que se llama Señor Ávila la tercera y cuarta temporada. Empecé a hacer pequeños papeles en novelas, estuve en La piloto, hice varias cosas, sin buscarlo y no es desagradecimiento hacia mi carrera, pero realmente estaba enfocada en otra cosa. Este trabajo como mánager me implica un montón de tiempo, estrategias y un montón de cosas para poder conseguir que ellos logren ese sueño de tener una carrera consolidada y que los llamen permanentemente. Esa es mi meta”, aseguró la actriz quien actualmente tiene 53 años.

Paola está feliz en su nueva faceta detrás de cámaras; sin embargo, reconoce la nostalgia que le producen los sets de grabación: “Ahora ya tengo más años y ya digo ‘a veces hace falta’, claro que sí, por supuesto. Y estar en un set también hace falta. Yo no tengo recuerdos malos de nada de mi carrera. Mi carrera era mi refugio, en realidad. Cuando las cosas estaban mal en la casa, trabajar era una bendición y por fortuna yo trabajaba seguido”, recordó.

Pese a todos los retos que ha tenido que asumir desde que llegó a México, Paola hace un balance de este 2025sin descartar la posibilidad de volver a su país a un nuevo proyecto: “A nivel laboral, difícil, fue un año complicado, pero mucho mejor que el año pasado. Yo creo que lo principal es hacer lo que a ti te haga feliz. Está la posibilidad de regresar a trabajar a Colombia. Siempre ha existido. No le ponía mucha atención, pero de pronto este año se puede voltear a mirar hacia allá, ya que estoy más parada en lo que viene de la industria, podría ser una delicia volver a estar allá y verlos y devolverles todo el cariño que me dan”.