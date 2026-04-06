Así se ve hoy Shiloh, la hija de Angelina Jolie y Brad Bitt: “mezcla perfecta de sus padres”

La historia de Angelina Jolie y Brad Pitt, una de las parejas más famosas de Hollywood, siempre ha llamado la atención del público. Durante su relación, que muchos conocieron como “Brangelina”, formaron una gran familia con seis hijos: Maddox, Pax y Zahara, quienes fueron adoptados, además de sus tres hijos biológicos, Shiloh y los mellizos Knox y Vivienne. Después de su separación en 2016, la custodia y la dinámica familiar han sido objeto de un constante escrutinio mediático, con los niños creciendo mayormente bajo el cuidado de Jolie, llevando una vida bastante discreta a pesar de la fama de sus padres.

Hija de Angelina Jolie y Brad Pitt cautivó con su belleza

Shiloh Jolie-Pitt, una de las hijas de la pareja, ha comenzado a hacer su propia vida, que no ha estado alejada del mundo del arte, aunque no ha estado vinculada directamente con la actuación. Con 19 años, está causando sensación a nivel mundial tras su debut como bailarina en un video de K-pop.

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Su aparición es parte del video musical What’s a Girl to Do de la artista surcoreana Dayoung, que ha estado generando mucho revuelo. En los avances, (pues el video será estrenado el 7 de abril) se ve a Shiloh integrándose a la perfección en una coreografía de estilo urbano, irradiando confianza, precisión y una notable presencia escénica. Sin embargo, lo que realmente ha llamado la atención es que su participación en el proyecto no estuvo influenciada por su apellido. Los informes indican que pasó por un proceso de audición abierta en los Estados Unidos, donde fue elegida por su talento sin que el equipo supiera quién era. “Realizamos una audición abierta en EE. UU. para seleccionar a los intérpretes del video musical de Dayoung. Shiloh fue seleccionada en la ronda final, incluso después del rodaje, no sabíamos que era hija de Angelina Jolie y Brad Pitt; lo descubrimos por casualidad recientemente”, dijo Maeil Business Newspaper, un ejecutivo del sello.

¿A qué se dedica Shiloh Jolie?

Desde hace varios años, Shiloh ha demostrado una gran pasión por la danza, entrenando en academias de Los Ángeles y participando en coreografías que se comparten en redes sociales. Su evolución ha sido clara, desarrollando una disciplina que ahora empieza a dar sus frutos en escenarios más grandes. Sin embargo, gran parte de la conversación en redes sociales se ha centrado en su apariencia. Muchos opinan que es una “mezcla perfecta” de Brad Pitt y Angelina Jolie, con rasgos que recuerdan especialmente a la actriz en su juventud.

“Qué padre (y qué envidia) que como sea se ve hermosa”, “es la mezcla perfecta de mamá y papá. Muy guapa”, “el parecido a su mamá y a su papá”, “es idéntica a su papá”, “es una copia de Angelina”, “heredó lo sexy de los 2 padres”, “parte superior Brad e inferior Angelina. Lo mejor de los dos lo heredó ella”, “es idéntica a su padre, pero con los labios y mentón de Angelina”, “hermosa, tiene de ambos”, son algunos de los comentarios que han dejado los internautas en las redes sociales. Cuando Shiloh cumplió 18 años, decidió quitarse legalmente su apellido Pitt, para presentarse únicamente como Shiloh Nouvel Jolie.