Así se veía Lady Noriega de LCDLF cuando fue reina en 1991: ¿Cambió?

Lady Noriega es una de las participantes de esta temporada de La casa de los famosos, pero antes de convertirse en una de las actrices y cantantes más reconocidas de Colombia, brilló en el mundo del modelaje y los concursos de belleza. En 1991 representó a Córdoba, y aunque no logró llegar a las finalistas ni llevarse la corona, que ese año fue para Paola Turbay, su participación dejó una huella gracias a su elegancia, porte natural y presencia escénica ante el público y los jueces.

Lady Noriega antes

Recientemente, la actriz se convirtió en tendencia luego de publicar un video en su cuenta de TikTok, donde mostró su participación en el certamen de belleza. “En 1991, nuestra reina representó con orgullo a su natal Córdoba en el Reinado Nacional de Belleza de Colombia. Muchos la conocen por su gran trayectoria como actriz, cantante y modelo, pero antes de conquistar escenarios y pantallas, también fue reina de belleza... Hoy su historia habla por sí sola: una mujer de corona firme, talento inmenso y una carrera construida con disciplina y pasión”, se lee en la descripción del clip que tiene más de 21 mil likes.

@ladynoriega7 ✨👑 En 1991, nuestra reina representó con orgullo a su natal Córdoba en el Reinado Nacional de Belleza de Colombia 🇨🇴 Muchos la conocen por su gran trayectoria como actriz 🎭, cantante 🎤 y modelo 📸… pero antes de conquistar escenarios y pantallas, también fue reina de belleza. Desde entonces, ya brillaba con esa elegancia, carácter y presencia que la han acompañado toda la vida ✨ Hoy su historia habla por sí sola: una mujer de corona firme, talento inmenso y una carrera construida con disciplina y pasión 💫💕 #NuestraReina #Trayectoria #Córdoba #Orgullo #ladynoriega ♬ sonido original - Lady Noriega

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Los videos y fotos de su participación muestran a una joven con una figura estilizada, caminando con confianza en un traje de baño de una sola pieza y luciendo las medidas que muchos admiraban en esa época. Sus seguidores reaccionaron resaltando la belleza natural que irradiaba en ese momento, antes de los retoques estéticos que vendrían más adelante en su carrera.

“Supongo que en esa época toda esa belleza era natural”, “el error fue ponerse vainas en la cara cuando todavía estaba joven y no necesitaba de eso”, “cómo tan bella y perfecta, no fue reina de Colombia”, “no se parece en nada”, “era una mujer hermosísima yo recuerdo ese reinado para mí era la que tenía la cara más linda parecía una muñeca”, “¿qué le haría tomar la decisión de hacerse cirugías en el rostro?”, “ella siempre ha sido linda... Una bella actriz y cantante”.

Aunque no ganó la corona, ese primer contacto con el mundo del espectáculo fue crucial para su carrera. Lady Noriega pasó de ser modelo y participante en certámenes de belleza a convertirse en una actriz y cantante de referencia en producciones televisivas colombianas, con papeles en telenovelas como Pasión de gavilanes, Pandillas, guerra y paz, entre otras.