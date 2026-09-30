Así se veía María Lucía Fernández en sus inicios en ‘Noticias Caracol’: “Los años pesan”

Desde hace más de tres décadas, María Lucía Fernández, conocida cariñosamente como ‘Malú’, comenzó su carrera en la televisión. Sin embargo, antes de convertirse en uno de los rostros más reconocidos de las noticias en Colombia, dio sus primeros pasos en el modelaje. En una pasada entrevista con La Red, que por estos días volvió a viralizarse, contó que cuando estudiaba Comunicación Social en la Pontificia Universidad Javeriana, una oportunidad inesperada en una pasarela terminó llevándola al mundo del modelaje. Ese trabajo, además, le permitió ayudar a financiar sus estudios universitarios.

Lejos de imaginarse, esa experiencia le abrió las puertas a la pantalla y la llevó por el camino del periodismo. Comenzó en 1991, cuando se unió al magazín Panorama. Luego, hizo su paso por QAP Noticias y, en 1995, se incorporó a 7:30 Caracol, antes de convertirse en una de las figuras más reconocibles de Caracol Noticias, hoy Noticias Caracol. “Yo he tenido la fortuna de tener grandes jefes, poderosos”, dijo en la mencionada entrevista.

En 1998, cuando Caracol Televisión dejó de ser una programadora y pasó a ser canal de televisión, Fernández se unió al equipo de Caracol Noticias. La primera transmisión del nuevo canal se llevó a cabo el 10 de julio de ese mismo año, y en esa edición inaugural, los presentadores fueron María Cristina Uribe, Isaac Nessim, Javier Hernández Bonnet y Viena Ruiz.

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Con el paso de los años, María Lucía Fernández fue ganando protagonismo hasta llegar a la emisión central del informativo junto a Jorge Alfredo Vargas. A lo largo de su carrera, la periodista ha realizado coberturas de las noticias que han marcado el país y otros lugares del mundo, entre ellas, el terremoto del Eje Cafetero, los atentados del 11 de septiembre de 2001, el atentado al club El Nogal y la Operación Jaque.

María Lucía Fernández, presentadora de ‘Noticias Caracol’, Foto: Cortesía Caracol Televisión - Cortesía Caracol Televisión

Imágenes de María Lucía Fernández en sus primeros años de carrera

Hasta hoy, la periodista lleva más de 35 años de carrera profesional. Durante casi toda su trayectoria ha estado frente a las cámaras del informativo de Caracol Televisión. “Es una responsabilidad muy grande estar en la primera emisión de Noticias Caracol que es la emisión de las 7 de la noche”, dijo para La Red.

Al hablar sobre su permanencia en las noticias, la presentadora aseguró que: “si mi memoria no me falla, yo creo que en la televisión colombiana, yo puedo ser ya en este momento la presentadora que más tiempo lleva al aire de manera ininterrumpida en noticias”. A manera de broma, agregó: “Ya los años pesan, no hagamos muchas cuentas”.

Los usuarios en redes sociales han comentado las imágenes que publicó La Red en su entrevista donde se observan sus inicios en la carrera. “Esa mujer irradia elegancia, carisma y profesionalismo”, " es una periodista muy querida por los colombianos, Dios la guarde por muchos años más”, “la dama del Periodismo en Colombia”, “impecable, no hay mejor descripción para esta belleza de mujer”, “gran profesional, gran persona”, “es excelente”.