Así sorprendió Julián Pinilla a vendedora ambulante que sufrió ataque en el rostro

La historia de Leidy Pinzón, vendedora informal de 30 años que fue brutalmente atacada en el centro de Bogotá mientras transmitía en vivo por TikTok, sigue generando repercusión. El caso, ocurrido el pasado 29 de agosto, dejó a la mujer con heridas en el rostro y la pérdida total de su mercancía.

Ante la indignación que provocó su testimonio, el influenciador Julián Pinilla decidió tenderle una mano y le entregó un espacio formal para que continuara con su emprendimiento, en condiciones más seguras y dignas.

Así ayudó Julián Pinilla a Leidy Pinzón

La agresión contra Leidy se registró alrededor de las tres de la tarde, cuando transmitía en vivo desde su puesto de dulces en la carrera Séptima. En ese momento, dos mujeres —identificadas como Natalia Blanco y otra acompañante— la atacaron con un vidrio, provocándole múltiples cortes en el rostro. Además de las heridas físicas, la víctima denunció que también le robaron los productos que vendía y la mesa donde los exhibía.

El video del ataque, difundido en la cuenta ‘Kitty Delicias de Postres”, se viralizó de inmediato y generó una ola de indignación en redes sociales. A partir de ese momento, el número de seguidores de Leidy Pinzón en TikTok superó los cien mil, y muchos usuarios comenzaron a enviarle mensajes de apoyo.

La solidaridad trascendió el ámbito digital y llegó hasta Julián Pinilla, creador de contenido que suele realizar campañas en favor de personas en condiciones de vulnerabilidad. En colaboración con una popular plataforma de streaming, y como parte de la promoción de la serie Betty, la fea: la historia continúa, gestionó para Leidy un puesto en el centro comercial Neos (en el Centro de Bogotá), con el arriendo cubierto durante un año. El nuevo espacio se distingue por el logo de su marca Spicy Gummies, con un diseño en tonos rojos y la figura de un chile.

El momento de la entrega quedó registrado en video: se observa a ‘El chico de la ruana’ (como se le conoce al creador de contenido) acompañando a Leidy hasta el local y compartiendo su reacción entre lágrimas, al cumplir el sueño de tener un lugar fijo para trabajar. El estand reemplaza a otro que había recibido días antes en el mismo centro comercial, pero en un nivel más alto, gracias a la ayuda de otro influenciador.

¿En qué va el caso de Leidy Pinzón?

En cuanto a la investigación judicial, las autoridades confirmaron la captura de una de las presuntas agresoras, conocida como alias ‘La Mordelona’, mientras que la otra mujer continúa prófuga. Ambas enfrentan un proceso por lesiones personales, aunque la víctima había solicitado que fueran investigadas por intento de homicidio. De acuerdo con versiones oficiales, ya tenían antecedentes por altercados con otros vendedores de la zona.

Leidy Pinzón, por su parte, aseguró que tras el ataque recibió varias amenazas, por lo que abandonó el lugar donde trabajaba. Actualmente se encuentra en un tratamiento dermatológico con láser para mejorar las cicatrices. “Ya estoy mucho mejor, los médicos han logrado mejorar el aspecto de las heridas”, contó a la emisora Olímpica Stereo.